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Hayatta İyilik Var Derneği, Gazzeliler İçin Yeni Destek Merkezi Kurdu

Dernek, Gazze'ye yardım etmek amacıyla Mısır'ın Port Said kentinde yeni bir lojistik destek merkezi açtı.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 17:54
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 18:11
Hayatta İyilik Var Derneği, Gazzeliler İçin Yeni Destek Merkezi Kurdu

Hayatta İyilik Var Derneği'nden Destek

Hayatta İyilik Var Derneği, İsrail'in saldırılarından etkilenen Gazze halkına yardım sağlamak amacıyla Mısır'da yeni bir lojistik destek merkezi kurdu.

Yeni Merkez Port Said'de Açıldı

Dernekten yapılan açıklamada, Gazze'ye en yakın bölge olan Port Said kentinde hayata geçirilen bu merkezle, Filistinli ailelere daha etkili bir şekilde destek verileceği belirtildi.

Günlük İhtiyaçlar Karşılanacak

Mısır Kızılayı'nın Port Said şubesinin bünyesinde kurulan mutfakta, günde 250 aileye sıcak yemek hizmeti sunulabilecek. Ayrıca, Kahire'de yürütülen çalışmalar sayesinde günde 200 aileye temel gıda yardımı da ulaştırılıyor.

Filistinli Ailelerle Sürekli İletişim

Hayatta İyilik Var Derneği Başkanı Ufuk Tan Keleş, Gazze'deki ailelere yönelik ziyaretlerinin başladıkları günden bu yana devam ettiğini ifade etti. Keleş, "Ailelerin gıda konusunda sıkıntı çekmemesi için bu yeni merkezi açtık" dedi.

Hayatta İyilik Var Derneği, İsrail'in saldırdığı Gazzelilere destek için Mısır'da yeni lojistik...

Hayatta İyilik Var Derneği, İsrail'in saldırdığı Gazzelilere destek için Mısır'da yeni lojistik destek merkezini hizmete açtı. Yapılan açıklamada, Hayatta İyilik Var Derneği Başkanı Ufuk Tan Keleş'in görüşlerine yer verildi.

Hayatta İyilik Var Derneği, İsrail'in saldırdığı Gazzelilere destek için Mısır'da yeni lojistik...

Hayatta İyilik Var Derneği, İsrail'in saldırdığı Gazzelilere destek için Mısır'da yeni lojistik destek merkezini hizmete açtı. Yapılan açıklamada, Hayatta İyilik Var Derneği Başkanı Ufuk Tan Keleş'in görüşlerine yer verildi.

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