Kassam Tugayları: İsrail, Gazze'deki Esirleri Kasten Bombaladı

Kassam Tugayları, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde bulunan İsrailli esirlerin bulunduğu bir yeri kasten bombaladığını bildirdi. İddialara göre, İsrail, esirlerin öldüğünden emin olmak için aynı noktaya tekrar bombalama gerçekleştirdi.

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, bu konuda düzenlediği video konuşmasında önemli bilgiler paylaştı. Ebu Ubeyde, İsrail ordusunun belirli bir süre içinde bazı esirlerin bulunduğu bölgeyi bombaladığını ve ardından bu yeri tekrar hedef aldığını vurguladı.

Sözcü, ellerinde İsrail'in esirleri ve onları koruyan nöbetçileri öldürmek amacıyla bu mekanı kasten bombaladığını doğrulayan istihbarat bilgileri bulunduğunu ifade etti. Ayrıca, Kassam Tugayı unsurlarının esirleri kurtarmak için girişimde bulunduğunu ve bu süreçte bir esiri çıkarmayı başardıklarını, ancak akıbetinin belirsiz olduğunu belirtti.

Ebu Ubeyde, yaşanan bu olaydan ve esirlerin hayatlarından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hükümeti ile ordusunu sorumlu tuttu. Gazze Şeridi'nde ise toplamda 101 İsrailli esir bulunduğu tahmin ediliyor.