Haydar Aliyev, vefatının 22. yılında Haydar Aliyev Fen Lisesi’nde anıldı

Türkiye-Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Iğdır Azerbaycan Evi Derneği ile Haydar Aliyev Fen Lisesi Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen anma programı, Azerbaycan’ın milli lideri Haydar Aliyev için düzenlendi.

Program detayları ve katılımcılar

Anma, ismini taşıyan lisenin konferans salonunda; yoğun öğrenci katılımıyla gerçekleştirildi. Programı organize eden öğretmen Ali Asker Ova olurken, sunuculuğu Batuhan Yılmaz üstlendi. Öğrenci Nursena Kurt Haydar Aliyev’in hayatını anlatan sunumlar yaptı; Yiğit Yazkan ise Haydar Aliyev adına yazılmış bir şiiri seslendirdi.

Serdar Ünsal: "Haydar Aliyev, Kafkasların parlayan yıldızı"

Türkiye-Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, konuşmasında Haydar Aliyev’in Türk dünyası için önemine vurgu yaptı. Ünsal, Aliyev’in Sovyet dönemindeki görevlerinin ardından 20 Ocak 1990 olaylarına tepki göstererek Sovyet yönetimiyle yollarını ayırdığını ve ardından Nahçıvan’a gelerek halkın yanında yer aldığını anlattı.

Ünsal, ayrıca Aliyev’in siyasi tecrübesi ve kararlı tutumuyla ülkeyi baskılardan kurtararak güçlü bir devlet yapısı oluşturduğunu; bugün bağımsız ve gelişen Azerbaycan’ın temelinde onun attığı sağlam adımların olduğunu belirtti. Vefatının ardından göreve gelen İlham Aliyev döneminde, 30 yıl işgal altında kalan Dağlık Karabağ’ın 2020 yılında kurtarılmasını büyük bir başarı olarak değerlendirdi.

Konuşmasını Haydar Aliyev, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitleri rahmetle anarak tamamladı.

Okul müdürü Yavuz Bağcı’nın değerlendirmesi

Haydar Aliyev Fen Lisesi Müdürü Yavuz Bağcı, Haydar Aliyev’in Sovyet yönetimindeki uzun yıllara dayanan görev tecrübelerinin bağımsız Azerbaycan’ın kuruluş sürecinde büyük bir avantaj olduğunu vurguladı. Bağcı, konuşmasında şunları söyledi: "Haydar Aliyev’in uzun yıllar Sovyet yönetimindeki görev tecrübeleri, bağımsız Azerbaycan’ın kuruluş sürecinde büyük bir avantaj olmuştur. Zor dönemlerden geçen Azerbaycan’ın yeniden ayağa kalkmasında Aliyev’in bilgi ve birikimi belirleyici olmuştur."

Bağcı ayrıca, program hazırlıklarında emeği geçenlere teşekkür ederek okulun Haydar Aliyev adını taşımasının kendileri için gurur kaynağı olduğunu belirtti. Konuşmasında ayrıca "Azerbaycan’ın zor günlerinde Haydar Aliev emperyalist devletlere karşı mücadele etmiş ve kazanmıştır." ifadelerine yer verdi.

Program, anma konuşmaları, öğrenci sunumları ve şiir dinletileriyle son buldu.

TÜRKİYE-AZERBAYCAN DOSTLUK DERNEKLERİ FEDERASYONU IĞDIR AZERBAYCAN EVİ DERNEĞİ VE HAYDAR ALİYEV FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN PROGRAMLA, AZERBAYCAN’IN MİLLİ LİDERİ HAYDAR ALİYEV, VEFATININ 22. YILINDA ANILDI.