Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu CHP'den İstifa Etti

CHP 39. Olağan Hayrabolu İlçe Kongresi'nde duyuruldu

Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Başoğlu, açıklamayı Kadir Albayrak Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen CHP 39. Olağan Hayrabolu İlçe Kongresi'nde yaptı.

Bağımsız olarak siyasi hayatına devam edeceğini belirten Başoğlu, kongrede şunları söyledi: "Bu burada bitmeyecek, Allah'a ısmarladık, kendinize iyi bakın. Bir süre bağımsız olarak yoluma devam edeceğim. Hepinizi çok seviyorum. CHP'ye de başarılar diliyorum."