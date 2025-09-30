Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu CHP'den İstifa Etti

Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu, CHP'den istifa ederek bağımsız siyaset yapacağını CHP 39. Olağan İlçe Kongresi'nde açıkladı.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 14:16
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 14:16
CHP 39. Olağan Hayrabolu İlçe Kongresi'nde duyuruldu

Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Başoğlu, açıklamayı Kadir Albayrak Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen CHP 39. Olağan Hayrabolu İlçe Kongresi'nde yaptı.

Bağımsız olarak siyasi hayatına devam edeceğini belirten Başoğlu, kongrede şunları söyledi: "Bu burada bitmeyecek, Allah'a ısmarladık, kendinize iyi bakın. Bir süre bağımsız olarak yoluma devam edeceğim. Hepinizi çok seviyorum. CHP'ye de başarılar diliyorum."

