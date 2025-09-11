Herzog-Starmer Görüşmesi: Katar Saldırısı Kınandı, Gazze Endişesi ve Sokak Protestoları

Herzog-Starmer görüşmesi protestolar arasında gerçekleşti

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Londra ziyaretinde protestolarla karşılanan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile yaptığı görüşmede, İsrail'in Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısını kınadı.

10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre Starmer, bu saldırıyı "kabul edilemez" olarak nitelendirdi ve bunun bir müttefikin egemenliğinin ihlali olduğunu, barışa katkı sağlamayacağını vurguladı.

Starmer, Gazze konusundaki endişelerini dile getirerek İsrail'den gidişatı değiştirmesini istedi. İnsan yapımı kıtlığa son verme çağrısı yaparak, bunun için saldırıların durdurulması ve yardımların bölgeye girişinin sağlanması gerektiğine dikkat çekti.

İki lider, Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin serbest bırakılması gerektiğine işaret ederken Starmer, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki bir otobüse düzenlenen silahlı saldırı nedeniyle başsağlığı dileklerini iletti.

Starmer, İsrail ve İngiltere'nin iki eski müttefik olduğunu, bölgede barışın yanında İsrailliler ve Filistinliler için daha iyi bir gelecek için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. İki lider ayrıca bu gelecekte Hamas'ın herhangi bir rol oynamayacağını da sözlerine ekledi.

Moderatör Herzog'un sözünü kesti

Herzog, kaldığı otelin önünden görüşme noktalarına kadar protestolarla karşılaştı. Starmer ile görüşmesinin ardından düşünce kuruluşu Chatham House'ta konuştu; burada da yüzlerce Filistin destekçisinin protestolarıyla karşılaştı.

Chatham House konuşmasında Herzog, İngiltere uçağında olduğu için Katar saldırısından haberi olmadığını iddia etti ve görüşmeyi "iki müttefik arasında geçen zor bir görüşme" olarak nitelendirdi.

Herzog, "Filistin devletinin tanınması gibi tek taraflı adımların olumsuz etkileri olur." diye konuştu ve İngiltere'nin Filistin devletini tanımasının bölgeye barış getirmeyeceğini savundu. Ayrıca "Filistin devletini tanıyan tüm ülkelerin yanlış dostu seçip yanlış yaptığını" kaydetti.

Gazze'de kıtlık olmadığını, yeterli yardımın girdiğini ve yardımların Hamas tarafından satıldığı yönündeki iddiaları öne sürerken Chatham House Direktörü Bronwen Maddox araya girip konuşmayı kesti. Maddox, bu konuda "hiçbir kanıt olmadığını" söylerken yardım dağıtma sistemine Birleşmiş Milletler'in dahil edilmesi yönündeki yorumları hatırlattı.

Herzog, "Gazzelilerin başka ülkelere sürülmesi gibi bir politikalarının olmadığını" da belirtti.

Toplantının sonuna kadar bina önündeki protestolar devam etti; Herzog'un Chatham House'tan çıkışında göstericiler "Hapse atın" sloganları attı.