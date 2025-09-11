Herzog-Starmer Görüşmesi: Katar Saldırısı Kınandı, Gazze Endişesi ve Sokak Protestoları

Starmer, Herzog ile Londra'da görüştü; Katar saldırısını "kabul edilemez" saydı, Gazze endişelerini dile getirdi, protestolar toplantıyı gölgeledi.

Yayın Tarihi: 11.09.2025 02:04
Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 02:04
Herzog-Starmer Görüşmesi: Katar Saldırısı Kınandı, Gazze Endişesi ve Sokak Protestoları

Herzog-Starmer görüşmesi protestolar arasında gerçekleşti

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Londra ziyaretinde protestolarla karşılanan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile yaptığı görüşmede, İsrail'in Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısını kınadı.

10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre Starmer, bu saldırıyı "kabul edilemez" olarak nitelendirdi ve bunun bir müttefikin egemenliğinin ihlali olduğunu, barışa katkı sağlamayacağını vurguladı.

Starmer, Gazze konusundaki endişelerini dile getirerek İsrail'den gidişatı değiştirmesini istedi. İnsan yapımı kıtlığa son verme çağrısı yaparak, bunun için saldırıların durdurulması ve yardımların bölgeye girişinin sağlanması gerektiğine dikkat çekti.

İki lider, Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin serbest bırakılması gerektiğine işaret ederken Starmer, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki bir otobüse düzenlenen silahlı saldırı nedeniyle başsağlığı dileklerini iletti.

Starmer, İsrail ve İngiltere'nin iki eski müttefik olduğunu, bölgede barışın yanında İsrailliler ve Filistinliler için daha iyi bir gelecek için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. İki lider ayrıca bu gelecekte Hamas'ın herhangi bir rol oynamayacağını da sözlerine ekledi.

Moderatör Herzog'un sözünü kesti

Herzog, kaldığı otelin önünden görüşme noktalarına kadar protestolarla karşılaştı. Starmer ile görüşmesinin ardından düşünce kuruluşu Chatham House'ta konuştu; burada da yüzlerce Filistin destekçisinin protestolarıyla karşılaştı.

Chatham House konuşmasında Herzog, İngiltere uçağında olduğu için Katar saldırısından haberi olmadığını iddia etti ve görüşmeyi "iki müttefik arasında geçen zor bir görüşme" olarak nitelendirdi.

Herzog, "Filistin devletinin tanınması gibi tek taraflı adımların olumsuz etkileri olur." diye konuştu ve İngiltere'nin Filistin devletini tanımasının bölgeye barış getirmeyeceğini savundu. Ayrıca "Filistin devletini tanıyan tüm ülkelerin yanlış dostu seçip yanlış yaptığını" kaydetti.

Gazze'de kıtlık olmadığını, yeterli yardımın girdiğini ve yardımların Hamas tarafından satıldığı yönündeki iddiaları öne sürerken Chatham House Direktörü Bronwen Maddox araya girip konuşmayı kesti. Maddox, bu konuda "hiçbir kanıt olmadığını" söylerken yardım dağıtma sistemine Birleşmiş Milletler'in dahil edilmesi yönündeki yorumları hatırlattı.

Herzog, "Gazzelilerin başka ülkelere sürülmesi gibi bir politikalarının olmadığını" da belirtti.

Toplantının sonuna kadar bina önündeki protestolar devam etti; Herzog'un Chatham House'tan çıkışında göstericiler "Hapse atın" sloganları attı.

İLGİLİ HABERLER

3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı

TES 2026: Maaşlardan 1.500 TL Zorunlu Kesinti ve İkinci Emeklilik

ATM Limitleri Yeniden Düzenlendi: Para Yatırma 185.000 TL'ye Yükseldi

Adalet Bakanlığı'nda Rekor Promosyon Pazarlığı: 100 bin TL Eşiği Geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Doha Büyükelçisi Göksu: Türkiye Katar'ın ve Halkının Yanında
2
Malatya'da Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı, 7 Gözaltı
3
Güney Kore: ABD'deki ICE Baskını Yatırımları Tereddüte Düşürebilir — Lee Jae Myung
4
İstanbul'da Fuhuş Operasyonu: 8 Kadın Kurtarıldı, 2 Zanlı Tutuklandı
5
Erdoğan'dan Yeni Sosyal Konut Müjdesi: Gençlere %20 Kontenjan
6
Faizsiz Konut, Araç ve İş Yeri Finansmanında Yeni Dönem
7
Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve Kardeşi 'Rüşvet' Soruşturmasında Adliyeye Sevk

Manisa'da 450 Öğrencinin Okul Masrafları Karşılanacak

Emekli Promosyonunda Tarihi Rekor: Ocak İçin 33.000 TL Beklentisi

Çalışanlara Promosyon Müjdesi: Bakanlık Yetkiyi Devretti, 100–120 Bin TL Bekleniyor

TES 2026: Maaşlardan 1.500 TL Zorunlu Kesinti ve İkinci Emeklilik

ATM Limitleri Yeniden Düzenlendi: Para Yatırma 185.000 TL'ye Yükseldi

İlim Yayma Vakfı'ndan Aylık 40.000 TL'ye Kadar Burs — Başvuru Süresi Sınırlı

Orta Vadeli Program yayımlandı: 2025-2028 dolar ve enflasyon tahminleri

Adalet Bakanlığı'nda Rekor Promosyon Pazarlığı: 100 bin TL Eşiği Geliyor

Çalışanlara Binlerce Lira: Evlilik ve Çocuk Desteği — 3 Asgari Ücret

İzmir Büyükşehir'den Velilere Kolaylık: Tek Tıkla Servis Ücreti Hesaplayıcı

3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te