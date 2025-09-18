Hilvan'da Bariyere Çarpan Otomobil: Sürücü Mehmet Gümüşlü Hayatını Kaybetti

Hilvan'da bariyere çarpan otomobilde sürücü Mehmet Gümüşlü (55) yaşamını yitirdi; eşi ve kızı ağır yaralandı.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 12:36
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 12:36
Hilvan'da bariyere çarpan otomobilde sürücü yaşamını yitirdi

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde meydana gelen kazada, bariyere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Kaza ve yaralıların durumu

Mehmet Gümüşlü (55) idaresindeki 63 EG 586 plakalı otomobil, Hilvan-Şanlıurfa kara yolunun 7'nci kilometresinde bariyere çarptı. Kazada sürücü ile eşi Neslihan ve kızı Ebru Gümüşlü ağır yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Mehmet Gümüşlü kurtarılamadı.

