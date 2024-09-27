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Hindistan'da 11 Yaşındaki Öğrencinin Ölümü Üzerine Tartışmalar

Uttar Pradeş'te bir özel okulda 11 yaşındaki öğrencinin ayin sırasında öldürüldüğü iddia ediliyor. Olayla ilgili soruşturmalar devam ediyor.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 16:54
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 16:54
Hindistan'da 11 Yaşındaki Öğrencinin Ölümü Üzerine Tartışmalar

Hindistan'da Çocukların Güvenliği Tehlikede Mi?

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde, 11 yaşındaki bir öğrencinin özel okul yönetimi tarafından gerçekleştirilen bir ayin sırasında hayatını kaybettiği öne sürüldü. Hindustan Times tarafından aktarılan habere göre, Hathras kentindeki özel okul yönetimi, Jasodhan Singh'in öncülüğünde bir "kurban adama ayini" düzenledi.

Kritarth'ın Trajik Ölümü

Olayın mağduru, Kritarth adındaki öğrenci, ayin sürecinde "başarı getirmesi" amacıyla yaşamını yitirdiği iddiasıyla gündeme geldi. Hathras polis yetkilisi Ashok Kumar Singh, yerel basına yaptığı açıklamada, okul sahibi Singh ve oğlu Dinesh Baghel ile birlikte yönetimden üç kişinin, Kritarth'ı zorla ayin mahalline götürdüğünü belirtti.

Polis Soruşturması Başlatıldı

Yetkililer, öğrencinin boğulduğunu ifade ederken, okul yönetiminin aileye çocuklarının rahatsızlandığı gerekçesiyle hastaneye götürüldüğü bilgisini aktardığını bildirdi. Ailenin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma sonucunda okul sahibi Singh, oğlu Baghel, okul müdürü Laxman Singh ve iki öğretmen gözaltına alındı.

Soruşturmanın Devamı

Bu trajik olay, ülke genelinde eğitim kurumlarında çocukların güvenliği üzerine tartışmaları yeniden alevlendirdi. Yetkililerin gerçekleştirdiği soruşturmalar ve alınacak önlemler, benzer olayların önüne geçmek adına büyük önem taşıyor.

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