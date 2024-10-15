Hindistan'da Restoran Çalışanlarının İsimlerinin Açıklanması Zorunluluğu Endişe Yarattı

Hindistan'da Restoran Çalışanlarının İsim Açıklama Zorunluluğu

Hindistan, geçtiğimiz ay Uttar Pradeş eyaletinde başlayan ve şimdi de muhalefetteki Hindistan Ulusal Kongre Partisi tarafından yönetilen Himaçal Pradeş eyaletine sıçrayan bir uygulama ile gündemde. Restoran ve yiyecek satan işletmelerin çalışanlarının isimlerini açıklaması zorunlu hale getirildi.

Müslüman İşletmecilerin Endişeleri

The Guardian'a göre, Himaçal Pradeş'deki yeni düzenlemenin, Müslüman işletmecilere yönelik aşırı Hindu grupların saldırıları veya ekonomik boykotlar gibi ciddi sonuçlar doğurabileceği endişesini doğurduğu belirtiliyor.

Yargı Organının Kararı ve Uygulamanın Gerekçesi

Hindistan'ın en yüksek yargı organı, iktidardaki Bharatiya Janata Partisi’nin (BJP) yönetiminde, Uttar Pradeş ve Uttarakhand eyaletlerinde bu tür bir uygulamanın din temelli ayrımcılığa yol açacağı gerekçesiyle iptal edilmişti. Ancak Himaçal Pradeş yönetimi, bu durumu göz ardı ederek düzenlemeyi uygulamaya geçireceğini duyurdu.

Çalışanların İşten Çıkarılması ve Güvenlik Kaygıları

Uttar Pradeş ve Uttarakhand'da, restoran sahipleri Müslüman çalışanlarını güvenlik ve ticari kaygılardan ötürü işten çıkarmak zorunda kalmıştı. Bu durum, toplumda ciddi kaygılara yol açmış durumda.

Din ve Kast Sistemi Üzerindeki Etkiler

Düzenlemeye karşı çıkanlar, Hindistan'daki din ve kast sisteminin göz önüne alındığında, bu tür bir uygulamanın Müslümanlara yönelik saldırıları ve ekonomik boykotları artırabileceğini vurguluyor.

Aşırı Milliyetçi Politikaların Etkisi

Bu uygulama, ilk olarak aşırı Hindu milliyetçisi görüşleriyle tanınan Uttar Pradeş Başbakanı Yogi Adityanath tarafından başlatılmıştı. Sağlık ve hijyen denetimlerini iyileştirmek amacıyla getirildiği iddia edilen bu düzenlemenin, aslında Müslüman işletmecilerin ve personelin mağduriyetini artıracağı ifade ediliyor.

Hindistan'da artan Müslüman karşıtı eylemler ve Bajrang Dal gibi aşırı sağcı grupların Müslümanlara karşı başlattığı boykot kampanyaları, ülkedeki gerilimi tırmandırıyor.