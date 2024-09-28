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Hindistan'dan Acil Çözüm Çağrısı: Ukrayna ve Gazze'deki Krizler

Hindistan Dışişleri Bakanı, Ukrayna ve Gazze'deki çatışmaların acil çözümler gerektirdiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 22:23
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 22:23
Hindistan'dan Acil Çözüm Çağrısı: Ukrayna ve Gazze'deki Krizler

Hindistan'dan Acil Çözüm Çağrısı

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Ukrayna'daki savaş ve Gazze'deki çatışmaların bir an önce çözülmesi gerektiğini ifade etti. New York'ta gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulunda konuşan Bakan Jaishankar, uluslararası hukuka saygı çağrısında bulundu.

Acil Çözüm Beklentisi

Jaishankar, "İster Ukrayna'daki savaş ister Gazze'deki çatışmalar olsun, acil çözümler bekliyoruz," diyerek, bu sorunların dünya genelinde iktidarların ve halkların yaşadığı duyguları yansıttığını belirtti.

Dünya Düzeni ve BM'nin Rolü

Bakan, BM'nin kurucularının hedeflerine vurgu yaparak, dünya düzeninin kutuplaştığını ve hayal kırıklıklarıyla dolduğunu dile getirdi. "Görüşmeler ve anlaşmalar zorlaşıyor; bu durum bize emanet edilen ilkelerin ihlaline neden oluyor," dedi.

BM'nin Sorunlara Yanıt Verme Kapasitesi

Jaishankar, mevcut BM yapısının uluslararası sorunların çözümüne yeterli katkı sunamadığını ifade ederek, "Bu oturumun teması; kimseyi geride bırakmamak, barışı ilerletmek ve insan onurunu güçlendirmektir. Ancak şu anda BM, bölünme ve çatışmalar karşısında felç durumda," şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

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