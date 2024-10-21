Hindistan'dan Gazze için İnsani Koridor Çağrısı

Hindistan, Gazze'de İnsani Kriz İçin Adım Attı

Hindistan, İsrail'in Gazze'de sürmekte olan saldırılarından olumsuz etkilenen siviller için insani yardıma erişim sağlamak amacıyla insani koridorun açılması nihai çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Açıklama

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Vikram Misri, Yeni Delhi'de düzenlediği basın toplantısında, Gazze'deki mevcut durumu değerlendirerek, bölgedeki sivillerin başına gelen "ciddi insani durumun" farkında olduklarını belirtti.

Diyalog ve Diplomasi Vurgusu

Misri, Orta Doğu'daki çatışmalara dair görüşlerinin "tutarlı ve kararlı" olduğunu ifade ederek, barışçıl bir çözüm için diyalog ve diplomasinin önemine dikkat çekti.