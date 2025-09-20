Hindistan'dan H-1B vize ücreti artışına tepki: 100 bin dolar

Hindistan, ABD'nin H-1B vize başvuru ücretini 215 dolardan 100 bin dolara çıkarmasına tepki gösterdi; değişikliğin insani etkileri uyarıldı.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 20:58
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 20:58
Hindistan'dan H-1B vize ücreti artışına tepki: 100 bin dolar

Hindistan'dan H-1B vize ücreti artışına tepki

Hükümet, kararın insani ve ekonomik etkilerine dikkat çekti

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin yüksek vasıflı işçilerin ülkede çalışmasını sağlamak üzere uygulanan H-1B çalışma vizesi programında şirketlerin ödeyeceği başvuru ücretinin 215 dolardan 100 bin dolara çıkarılmasına tepki gösterdi.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump tarafından atılan bu adımın, ilgili tüm taraflar tarafından incelendiği vurgulandı.

Bu tedbirin, aileler için yaratacağı aksaklıklar nedeniyle olumsuz insani sonuçlar doğurması muhtemeldir. Hükümet, bu aksaklıkların ABD makamları tarafından uygun şekilde giderilmesini ummaktadır.

Açıklamada ayrıca, kararın Hindistan sanayisi de dahil olmak üzere etki alanlarının değerlendirildiği kaydedildi.

Haberde, ABD Başkanı Trump'ın Oval Ofis'te düzenlenen törende H-1B programına ilişkin başvuru ücretini 100 bin dolar olarak öngören kararnameyi imzaladığı hatırlatıldı.

İLGİLİ HABERLER

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sivas'ta Motosiklet-Otomobil Çarpışması: Sürücü Ağır Yaralandı
2
Antalya Manavgat'ta Otobüs Durağında Bir Kişi Ölü Bulundu
3
Bakan Yılmaz Tunç, Şehit Erdoğan Sönmez'in Antalya'daki Ailesini Ziyaret Etti
4
Senkronize Buz Pateni Kadın Milli Takımı, Çıldır Gölü'nde Büyüleyici Gösteri Düzenledi
5
Şırnak Valiliği'nden yoğun sıcaklık uyarısı! Vatandaşlar dikkat
6
Mustafa Elitaş Darende'de Şeyh Hamid-i Veli Külliyesi'ni Ziyaret Etti
7
Hamas: İsrail, Gazze'de Patlayıcı Yüklü İnsansız Kara Araçlarıyla Sivilleri Hedef Alıyor

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü