Hindistan'dan H-1B vize ücreti artışına tepki: 100 bin dolar

Hindistan'dan H-1B vize ücreti artışına tepki

Hükümet, kararın insani ve ekonomik etkilerine dikkat çekti

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin yüksek vasıflı işçilerin ülkede çalışmasını sağlamak üzere uygulanan H-1B çalışma vizesi programında şirketlerin ödeyeceği başvuru ücretinin 215 dolardan 100 bin dolara çıkarılmasına tepki gösterdi.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump tarafından atılan bu adımın, ilgili tüm taraflar tarafından incelendiği vurgulandı.

Bu tedbirin, aileler için yaratacağı aksaklıklar nedeniyle olumsuz insani sonuçlar doğurması muhtemeldir. Hükümet, bu aksaklıkların ABD makamları tarafından uygun şekilde giderilmesini ummaktadır.

Açıklamada ayrıca, kararın Hindistan sanayisi de dahil olmak üzere etki alanlarının değerlendirildiği kaydedildi.

Haberde, ABD Başkanı Trump'ın Oval Ofis'te düzenlenen törende H-1B programına ilişkin başvuru ücretini 100 bin dolar olarak öngören kararnameyi imzaladığı hatırlatıldı.