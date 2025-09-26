Hindistan MiG-21 Filosunu Hizmet Dışı Bıraktı

Eski Sovyet yapımı MiG-21 savaş uçakları, Hindistan Hava Kuvvetleri'ndeki yaklaşık 60 yılı aşkın görev sürecinin ardından resmen hizmet dışı bırakıldı. Uçaklar, bir dönem ülkenin savaş kabiliyetinin simgesi olsa da sık yaşanan kazalar nedeniyle halk arasında "uçan tabut" olarak anılıyordu.

Filo Sayısındaki Düşüş ve Mevcut Durum

Son filonun hizmet dışı kalmasıyla Hindistan'ın elinde artık 29 savaş uçağı filosu bulunuyor; bu sayı, daha önce hükümet tarafından onaylanan 42 filo hedefine göre geride kaldı. Her bir filoda genellikle 16-18 uçak yer alıyor. Mevcut filoda Fransız yapımı Rafale ve Mirage 2000, Rus Su-30 ve MiG-29 ile yerli üretim Tejas uçakları bulunuyor.

Kaza Geçmişi ve Güvenlik Endişeleri

MiG-21'ler 1960'lardan itibaren Pakistan ve Çin ile yaşanan çatışmalarda görev aldı; ancak uçaklarla ilişkili kazalar ciddi güvenlik endişeleri doğurdu. Resmi kayıtlara göre 1971 ile 2012 yılları arasında 482 MiG kazası bildirildi ve bu kazalarda 171 pilot, 39 sivil, 8 hizmet personeli ve bir uçuş mürettebatı hayatını kaybetti. Kaza verileri o tarihten sonra güncellenmedi.

Modernizasyon ve Yerli Üretim Hedefi

Hindistan hükümeti, hava gücünü yenileme yönünde adımlar atıyor. 20 Ağustos'ta Hava Kuvvetleri için 97 yerli üretim Tejas LCA Mark-1A alımına yönelik yaklaşık 7,4 milyar dolar tutarındaki proje onaylandı. Bu uçakların MiG-21 tipi savaş uçaklarının yerini alması hedefleniyor.

Analist Uyarısı

Yeni Delhi merkezli savunma analisti N.C. Bipindra, savaş uçağı filosundaki düşüşün hızla durdurulmaması halinde Hindistan'ın modern savaşlar için gelişmiş jetlere sahip komşu düşmanlara karşı koymasının zorlaşacağı değerlendirmesinde bulundu.