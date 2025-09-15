Hindistan Yüksek Mahkemesi 'Vakıf Yasası' Hükümlerini Askıya Aldı

Hindistan Yüksek Mahkemesi, hükümetin Müslümanlara ait vakıf mülkleri üzerindeki denetimi genişletmeyi amaçlayan ve ülke çapında protestolara yol açan 'Vakıf Yasası' ile ilgili olarak bazı önemli hükümleri askıya aldı.

Karar, Hindustan Times gazetesinin haberine göre, yasa aleyhine açılan dava sonrasında verildi. Mahkeme, yasaya dair tamamen durdurma taleplerini reddetti ancak belirli düzenlemelerin uygulanmasını geçici olarak durdurdu.

Askıya alınan hükümler arasında, kaymakamlara bir mülkün vakfa mı yoksa devlete mi ait olduğunu belirleme yetkisi veren düzenleme ile, en az 5 yıldır Müslüman olan kişilerin vakıf kurabilmelerine olanak sağlayan maddeler yer aldı.

Mahkeme kararıyla, vakıf mülklerinin merkezi portalda kayıt altına alınması zorunluluğu ise yürürlükte kalmaya devam edecek. Ayrıca mahkeme, mülklerin niteliğiyle ilgili nihai kararların yalnızca vakıf mahkemeleri ve ilgili yüksek mahkemeler tarafından verilebileceğine hükmetti.

Kararda, Merkezi Vakıf Konseyinde 4'ten fazla gayrimüslim üye ile eyalet vakıf kurullarında 3'ten fazla gayrimüslim üye bulunamayacağı belirtildi. Ayrıca vakıf kurullarının üst yöneticilerinin tercihen Müslüman olması gerektiği vurgulandı.

Yasa Değişiklikleri ve Protestolar

Merkezi hükümet, Müslümanlara ait vakıf mülkleri üzerindeki denetimi genişletmek amacıyla 1995 tarihli Vakıf Yasası'nda değişiklikler yapmıştı. Yapılan değişikliklerle, din, eğitim ya da yardım amaçlı faaliyet gösteren Müslüman vakıfların mülk ve arazilerine hükümete teftiş ve müdahale hakkı verilmesi hedefleniyordu.

Değişiklikler, 5 Nisan'da Cumhurbaşkanı Droupadi Murmu tarafından onaylandı ve 8 Nisan'da yürürlüğe girerek yasalaştı. Yasa ülkede büyük tepkilere yol açtı; Uttar Pradeş eyaletinde yasayı protesto eden 300 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı, Batı Bengal'de çıkan olaylarda ise 118 kişi gözaltına alındı.

Mahkemenin kararı, uygulamadaki bazı düzenlemeleri askıya alırken, yasanın tümü hakkında verilen talebin reddedildiğini de not etti.