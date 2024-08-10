Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Hırvatistan'da Kaçırılan Türk Vatandaşının Durumu

Dışişleri Bakanlığı, Hırvatistan'da kaçırılan Türk vatandaşı için ilgili makamlarla görüştü.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 18:19
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 18:19
Hırvatistan'da Kaçırılan Türk Vatandaşının Durumu

Dışişleri Bakanlığı'ndan Açıklama

Dışişleri Bakanlığı Koordinasyon ve Destek Merkezi, Hırvatistan'da kimliği belirsiz bir grup tarafından fidye için kaçırılan Türk vatandaşı Muhammed Çolak ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakanlık, olayla ilgili olarak hızlıca ilgili makamlarla irtibata geçildiğini duyurdu.

Olayla İlgili Gelişmeler

Sosyal medya platformu X üzerindeki paylaşımda, Muhammed Çolak hakkında gelen bilgilere yer verildi. "Dün sabah Bakanlığımıza ulaşan verilere göre, Çolak'ın fidye karşılığında kaçırıldığı bilgisi üzerine hemen Hırvatistan ve Bosna-Hersek makamlarıyla iletişim kurduk. Konuyu titizlikle takip etmekteyiz, gelişmeleri ise aile ile sürekli paylaşmaktayız." ifadeleri kullanıldı.

Sosyal Medyada Yükselen İddialar

Öte yandan, sosyal medyada Muhammed Çolak'ın bir çeteye mensup kişiler tarafından kaçırıldığı ve ölümle tehdit edildiğine dair iddialar gündeme gelmeye başladı. Dışişleri Bakanlığı'nın bu gelişmelere dair bilgi vermesi, olayın ciddiyetini artırıyor.

İLGİLİ HABERLER

Ara zam haberi geçtiğimiz gün geldi! O çalışan Ağustos’ta yüzde 25 fazla maaş alacak

O gün hesabınıza 9077 TL yatıyor! Beklenen güne ramak kaldı: Hemen IBAN'a bakmak gerekiyor

Bu 4 banka mevduatta ön sıraları çekti! Hemen şimdi gidene 9.227 TL ödüyor

Müjde geldi! 15-30 Eylül’de promosyon 58.000 TL’ye çıkıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Emekli promosyonlarını fokur fokur kaynatan revize! 8.000 TL’ye ek 12.000 TL veriliyor.

Müjde geldi! 15-30 Eylül’de promosyon 58.000 TL’ye çıkıyor!

Promosyonda ibre Ağustos ayında gökyüzüne çıktı! İş Bankası 45.000 TL’ye yükseltti

O gün hesabınıza 9077 TL yatıyor! Beklenen güne ramak kaldı: Hemen IBAN'a bakmak gerekiyor

Bakan Uraloğlu son dakika Instagram açıklaması umut vaad etti! ''Instagram da o düzlük geçildiği an açılacak''

İnanılmaz! Asgari ücretin 5 ay sonraki zam oranı çalışanı adeta şok ediyor! İşte beklentiler ve gerçek

Bu 4 banka mevduatta ön sıraları çekti! Hemen şimdi gidene 9.227 TL ödüyor

11 Ağustos 2024 günlük burç yorumları! Pazar günü tuzağına düşecek burçlar ortaya çıktı

Ara zam haberi geçtiğimiz gün geldi! O çalışan Ağustos’ta yüzde 25 fazla maaş alacak

SGK emeklinin hayatını değiştirmeye and içti! Emekli için neler geliyor neler?

Tuvalet Kağıdının tanesi 5 liraya düştü! O market indirimin dibini sıyırıyor

KPSS’den 70 puan alan Lise- Üniversite mezunlarına açık kapı memurluk! Yüzlerce personel alımı başladı