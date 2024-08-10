Hırvatistan'da Kaçırılan Türk Vatandaşının Durumu

Dışişleri Bakanlığı'ndan Açıklama

Dışişleri Bakanlığı Koordinasyon ve Destek Merkezi, Hırvatistan'da kimliği belirsiz bir grup tarafından fidye için kaçırılan Türk vatandaşı Muhammed Çolak ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakanlık, olayla ilgili olarak hızlıca ilgili makamlarla irtibata geçildiğini duyurdu.

Olayla İlgili Gelişmeler

Sosyal medya platformu X üzerindeki paylaşımda, Muhammed Çolak hakkında gelen bilgilere yer verildi. "Dün sabah Bakanlığımıza ulaşan verilere göre, Çolak'ın fidye karşılığında kaçırıldığı bilgisi üzerine hemen Hırvatistan ve Bosna-Hersek makamlarıyla iletişim kurduk. Konuyu titizlikle takip etmekteyiz, gelişmeleri ise aile ile sürekli paylaşmaktayız." ifadeleri kullanıldı.

Sosyal Medyada Yükselen İddialar

Öte yandan, sosyal medyada Muhammed Çolak'ın bir çeteye mensup kişiler tarafından kaçırıldığı ve ölümle tehdit edildiğine dair iddialar gündeme gelmeye başladı. Dışişleri Bakanlığı'nın bu gelişmelere dair bilgi vermesi, olayın ciddiyetini artırıyor.