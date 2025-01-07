Hırvatistan'da Okullara Sadece Öğrenci ve Personel Girişi İznive Güvenlik Önlemleri

Hırvatistan'da Yeni Güvenlik Önlemleri Devreye Girdi

Hırvatistan'da geçen ay meydana gelen ve 1 öğrencinin hayatına mal olan bıçaklı saldırının ardından, bugün başlayan bahar dönemi için önemli güvenlik önlemleri alınmıştır.

Eğitim Bakanlığı, 7 yaşındaki bir öğrencinin ölümüne ve 6 kişinin yaralanmasına neden olan saldırı sonrası okullara yalnızca öğrenci ve personel girişlerinin yapılacağını duyurdu. Ülke genelindeki ilkokul ve liselerin, öğrenci ve personel haricindeki tüm ziyaretçilere kapalı olacağı belirtildi.

Ayrıca, okullarda güvenlik alanında özel eğitim almış kişilerin görevlendirildiği ve okul dışından personelle görüşmelerin randevu usulüyle yapılacağı kaydedildi. Güvenlik önlemlerinin eğitim yılının sonuna kadar süreceği ifade edildi.

Okulların Güvenliği için Atılan Adımlar

Hırvatistan İlkokul Müdürleri Derneği Başkanı Antonija Mirosavljevic, ulusal medyaya yaptığı açıklamada, okulların "hapishaneye" dönüşmeyeceğini ve tüm uygulamaların güvenlik amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Yarı yıl tatilinin ardından okul sıralarına dönen öğrencilere, güvenli hissetmeleri için rehberlik dersi verileceği de ifade edildi. Hatırlatmak gerekirse, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki Precko İlköğretim Okulu'nda 20 Aralık 2024 tarihinde gerçekleşen bıçaklı saldırıda; 1 öğrenci hayatını kaybetmiş, 1 öğretmen ve 5 öğrenci yaralanmıştı.