Hisarcıklıoğlu'ndan AB'ye Vize ve Kota Sorununa Çözüm Çağrısı

Hisarcıklıoğlu'ndan Acil Çözüm Talebi

Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Karma İstişare Komitesi (KİK) Eş Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı olarak, AB üyesi ülkelere seyahatlerde yaşanan vize sorunlarının sosyal ve ekonomik ilişkileri olumsuz etkilediğini belirtti. Hisarcıklıoğlu, "Sorunun acilen çözülmesi gerekir" dedi.

Nevşehir'de Toplantı Gerçekleşiyor

İki gün sürecek Türkiye-AB KİK 42. Toplantısı, Nevşehir'de yapılıyor. Hisarcıklıoğlu, toplantının açılışında Avrupa ve Türkiye arasındaki ortaklığı vurguladı. "Türkiye-AB katılım süreci fiilen yürümüyor, ancak pozitif gelişmeler yaşanıyor" dedi.

Ticaret İlişkileri Güçleniyor

Gümrük Birliği'nin Türkiye ile AB arasındaki en güçlü bağ olduğuna dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, 2023 itibarıyla Türkiye'nin AB'nin 5. büyük ticaret ortağı haline geldiğini ifade etti. 2023 yılı itibarıyla Türkiye-AB mal ticareti hacminin 206 milyar avro olduğunu belirtti.

Kota Sorununa Vurgu

Hisarcıklıoğlu, Türkiye tarafındaki işçi ve memur sendikalarının vize sorunları yaşadığını ve kara yolu taşıma kotalarının yetersiz olduğunu dile getirdi. "Taşıma kotaları sorununu çözmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Stratejik Konumu

Veselin Mitov, Türkiye'nin coğrafi konumunun büyük bir rol oynadığını vurguladı. Toplantıda göç, sosyal politikalar ve yapay zeka gibi konuların tartışılacağı belirtildi. Ayrıca etkinlikte Dimitris Dimitriadis ve Bülent Özcan da konuşmalar yaptı.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski da etkinliğe katıldı.

Türkiye-AB KİK 42. Toplantısı, Nevşehir'de Ticaret ve Sanayi Odasının ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.

Türkiye-AB KİK 42. Toplantısı, Nevşehir'de Ticaret ve Sanayi Odasının ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.