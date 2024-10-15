Hizbullah: ABD ve İsrail Ortadoğu'ya Yeni Bir Tehdit Getiriyor

Hizbullah'tan Ortadoğu Açıklaması

Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım, "ABD ve İsrail'in hayata geçirmek istediği yeni bir Ortadoğu tehdidi var" diyerek bölgedeki durum hakkında endişelerini dile getirdi. Kasım, Hizbullah'ın İsrail'e yönelik saldırılarını artırdığını ve Tel Aviv ile Hayfa'yı hedef aldıklarını belirtti.

ABD Desteği Olmasaydı, Başarı Olmazdı

Kasım, "Eğer ABD'nin Tel Aviv'e doğrudan desteği olmasaydı, İsrail'in yayılmacı hedefleri gerçekleşemezdi" dedi. ABD ve İsrail'in bölgedeki etkinliklerinin artmasının Lübnan halkı için büyük bir tehdit oluşturduğunu vurguladı.

İsrail'in Saldırılarına Tepki

İsrail’in kuzeyinde yerleşim yerlerinin hedef alınacağını ifade eden Kasım, 2 milyondan fazla İsrail vatandaşının tehlike altında olduğunu söyledi. Saldırıların durmadığı takdirde yanıt vermeye devam edeceklerini belirtti.

Ateşkes Çağrısı

Kasım, dolaylı bir anlaşma ile ateşkes sağlanması gerektiğini söylerken, "Son bir haftada düşmana acı verme kararı aldık" dedi. Füze saldırılarının Hayfa ve Tel Aviv'e ulaşabileceğini aktardı.

İsrail'in Saldırılarındaki Kayıplar

8 Ekim 2023'ten bu yana süregelen çatışmalarda Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 2 bin 309 kişi hayatını kaybetti. Bunların 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olarak kaydedildi.

Yerinden Edilme Sorunu

İsrail tarafındaki saldırılar, Lübnan'daki 100 binden fazla kişinin yerinden edilmesine yol açtı. Hükümet, 430 binden fazla insanın Suriye'ye göç ettiğini duyurdu. Bu durum, bölgedeki insani krizi daha da derinleştiriyor.

Hizbullah ve Lübnan Dayanışması

Kasım, Hizbullah'ın Lübnan'ı koruduğunu ifade ederken, İsrail'in sivilleri hedef alan eylemlerini kınadı. Tüm taraflarla dayanışma içinde olduklarını ve mücadelelerine devam edeceklerini vurguladı.