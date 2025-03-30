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Hizbullah: Ateşkese Bağlıyız, Güney Lübnan'da Silahlı Mensubumuz Yok

Hizbullah, İsrail'le olan ateşkes anlaşmasına bağlı kaldıklarını ve güneyde silahlı mensupları olmadığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 30.03.2025 00:22
Güncelleme Tarihi: 30.03.2025 00:22
Hizbullah: Ateşkese Bağlıyız, Güney Lübnan'da Silahlı Mensubumuz Yok

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, İsrail ile yapılan ateşkes anlaşmasına tamamen bağlı kaldıklarını vurgulayarak, Lübnan'ın güneyinde hiçbir silahlı mensuplarının olmadığına dikkat çekti. Buna rağmen, İsrail’in bazı bölgelerden çekilmediğini belirtti.

Kasim, bir televizyon görüşmesinde, ateşkese olan bağlılıklarının önemine değinerek, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının durdurulması gerektiğini ifade etti. "Lübnan devleti, ülkesine yönelik İsrail saldırılarını durdurma sorumluluğunu yerine getirmelidir," diyen Kasım, sözlerine şöyle devam etti: "Hizbullah olarak ateşkes anlaşmasına tamamen bağlı kaldık. Litani Nehri'nin güneyinde silahlı mensubumuz yok, ancak İsrail hâlâ güneydeki bazı noktalardan çekilmedi."

Kasim, İsrail'in saldırılarının sınırları aşan bir hal aldığını ve öne sürdüğü bahanelerin anlamsız olduğunu savundu. Hizbullah'ın, ateşkes anlaşmasını uyguladığını fakat İsrail'in bu anlaşmaya uymadığını öne sürdü. "Fırsat vermek için sabırlı olduk," diyen Kasım, İsrail saldırılarının durdurulması gerektiğini ekledi.

İsrail ordusunun, 28 Mart Cuma günü, Lübnan'ın güneyine ve başkenti Beyrut'a hava saldırıları düzenlediğini ilettiği bilgisi doğrultusunda, bu saldırının 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkesten sonra Beyrut'a düzenlenen ilk bombardıman olduğu belirtildi.

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) tarafından denetlenmekte. Bu komiteye, Lübnan ve İsrail’in yanı sıra Fransa ve ABD de katılmakta.

Buna rağmen, her iki taraf arasındaki anlaşmaların sıklıkla ihlal edinildiği ve Lübnan makamlarının verilerine göre, ateşkesin sağlanmasının ardından düzenlenen saldırılarda yüzlerce kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirilmektedir. İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasına rağmen, Hamamis Tepesi, Aziyye Tepesi, Uveyda Tepesi, Balat Dağı ve Lebbune Tepesi gibi 5 noktada varlığını sürdürmeye devam etmektedir.

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