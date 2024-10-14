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Hizbullah, Hayfa'daki Deniz Üssüne Saldırdı

Hizbullah, Hayfa'daki deniz üssü ile bazı İsrail hedeflerine füze ve top atışlarıyla saldırı düzenlediğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 15:25
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 15:25
Hizbullah, Hayfa'daki Deniz Üssüne Saldırdı

Hizbullah'tan Hayfa Açıklaması

Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki Hayfa'daki deniz üssü dahil olmak üzere çeşitli bölgelere füze ve top atışlarıyla saldırıda bulunduğunu duyurdu. Özellikle, Lübnan'ın güneyine sızmaya çalışan İsrail askerlerinin etkili bir şekilde püskürtüldüğünü belirtti.

Operasyon Detayları

Hizbullah, "Hayber Operasyonları" adı altında gerçekleştirilen saldırının saat 9.30'da Hayfa'nın kuzeybatısındaki deniz üssüne yönelik olduğunu ifade etti. Bu operasyon, İsrail'in Lübnan’a yönelik saldırılarına karşı bir misilleme olarak değerlendiriliyor.

Öte yandan, Lübnan'ın güneyindeki El-Lebbune bölgesinde bulunan bir grup İsrail askeri de topçu atışlarıyla hedef alındı. Merkeba beldesi güzergahından sızmaya çalışan İsrail askerlerinin Hizbullah mensupları tarafından etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Diğer Hedefler

Ayrıca, sabah saatlerinde işgal altındaki Şeba Çiftlikleri bölgesindeki Zebdine kışlasına da bir dizi roket atıldığı ve hedefin doğrudan vurulduğu aktarıldı. Marun er-Ras beldesinin güneyindeki bir grup İsrail askeri de topçu atışlarıyla hedef alındı. Ayta Şaab beldesi yönünde ilerlemeye çalışan bir diğer İsrail askeri grubu da benzer şekilde topçu atışlarıyla vuruldu.

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