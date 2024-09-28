Hizbullah Lideri Nasrallah'ın Öldürülmesi Protesto Edildi

İstanbul'da Protesto Gösterisi

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın, İsrail ordusunun Beyrut'a düzenlediği hava saldırısı sonucu hayatını kaybetmesi, İstanbul'da geniş bir katılımla protesto edildi.

Zeynebiye Hareketi ve Caferi Alimler Birliği Organizasyonu

Zeynebiye Hareketi Gençlik Merkezi ve Caferi Alimler Birliği tarafından düzenlenen protestoda, grup İsrail karşıtı sloganlar atarak duygu ve düşüncelerini dile getirdi.

Açıklama ve Mesaj

Protesto sırasında konuşan Zeynebiye Hareketi Gençlik Merkezi üyesi Hüseyin Ali Bahşi, "Son bir yılda evrensel insan haklarını ihlal eden İsrail, bebek, çocuk, kadın, genç ve yaşlı demeden binlerce insanı öldürdü. Nasrallah da son hedeflerinden biri oldu" dedi.

Bahşi, bu olayın yeni bir mücadelenin başlangıcı olacağını ve bu davanın yoluna daha güçlü bir şekilde devam edeceklerini belirtti.

Protesto Sonrası

Açıklamanın ardından grup bir süre daha slogan atarak protesto gösterisini sonlandırdı.