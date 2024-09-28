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Hizbullah, Suriye'ye Geçişlerde Ailelere Rehberlik Ediyor

Hizbullah, Lübnan'dan Suriye'ye gitmek isteyen ailelere rehberlik sunarak güvenli geçişlerini sağlamak için adımlar atıyor.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 17:48
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 17:48
Hizbullah, Suriye'ye Geçişlerde Ailelere Rehberlik Ediyor

Hizbullah, Aileleri Suriye'ye Yönlendiriyor

Hizbullah, İsrail'in Lübnan'daki etki alanlarına yönelik gerçekleştirdiği saldırılar sonrasında, Suriye'ye geçmek isteyen aileleri yönlendirmek amacıyla özel bir rehber yayınladı.

Rehberin İçeriği ve Dağıtımı

Bu rehberle, Lübnan'da Hizbullah’ın güçlü olduğu bölgelerdeki aileler, Suriye'ye geçiş yapacakları süreçte hangi yetkililerle iletişime geçebileceklerine dair bilgi aldı. Rehber, Hizbullah tarafından WhatsApp gruplarında paylaşım edildi.

Lübnan'dan Suriye’ye Geçiş Süreci

Hizbullah mensuplarının ailelerine, Suriye'ye gittiklerinde temas kurabilecekleri irtibat bilgileri de verildi. Süreçle ilgili olarak, ailelerin telefon numaraları verilen sektör sorumlularıyla bağlantı kurmaları isteniyor.

Sığınma ve Barınma Alanları

23 Eylül 2023 tarihinden bu yana, Beşşar Esed rejimi güçlerinin saldırıları sonucunda yerinden olanlar, Suriye’nin çeşitli şehirlerine yerleşmeye başlamış durumda. İlk etapta barınma merkezlerine yönlendirilen ailelerin daha sonra rejim güçlerinin daha önce boşalttığı köylere yerleştirildiği öğrenildi.

Yerleştirme Yapılan Bölgeler

Aileler, Şam’da Seyyide Zeynep, Hüseyniyye, Huceyra gibi mahallelere, Humus ilinde ise Kusayr ve Telkelah gibi bölgelere yerleştiriliyor. Hama ilinde de Tavafra ve Ebu Hakfe gibi çeşitli yerlerde barınma sağlıyorlar.

İsrail'in Saldırıları ve Sonuçları

Hizbullah ile İsrail arasındaki çatışmalar 8 Ekim 2023'ten bu yana devam ederken, 23 Eylül'den beri Lübnan'ın güney kentlerine düzenlenen hava saldırıları çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. Lübnan makamlarına göre, bu saldırılarda toplam 1030 kişi, 104'ü çocuk olmak üzere hayatını kaybetti.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail'in 27 Eylül'de Beyrut'a yaptığı hava saldırıları sırasında hayatını kaybetti. Öte yandan, Hizbullah da İsrail'e roket ve füzelerle karşılık vermekte fakat bu saldırılar çoğunlukla ordu üslerini hedef almakta. Ülke içerisinde ise 150 bine yakın kişi yerinden edildi ve göç dalgalarının sürdüğü belirtiliyor.

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