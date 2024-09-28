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Hizbullah'tan Şok Açıklama: Lider Hasan Nasrallah Hayatını Kaybetti

Lübnan Hizbullahı, Genel Sekreter Hasan Nasrallah'ın İsrail saldırısında öldüğünü duyurdu. Mücadeleye devam edileceği vurgulandı.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 15:14
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 15:14
Hizbullah'tan Şok Açıklama: Lider Hasan Nasrallah Hayatını Kaybetti

Hizbullah'ın Genel Sekreteri Hasan Nasrallah Hayatını Kaybetti

Lübnan merkezli Hizbullah, lideri Hasan Nasrallah'ın, İsrail ordusu tarafından gerçekleştirilen bir hava saldırısında hayatını kaybettiğini resmi olarak açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada, Nasrallah ile birlikte diğer bazı Hizbullah yetkililerinin de öldüğü bilgisi verildi, fakat diğer isimler belirtilmedi.

Devam Eden Mücadele

Açıklamada, Hizbullah'ın mensuplarına, davamıza bağlı kalmaları yönünde çağrıda bulunularak, "İsrail'e karşı mücadelenin devam edeceği" vurgusu yapıldı.

Hasan Nasrallah Kimdir?

Hasan Nasrallah, 31 Ağustos 1960 tarihinde başkent Beyrut'ta doğmuştur. 1975 yılında Lübnan'daki iç savaşın başlamasıyla ailesiyle beraber memleketi Sur kentine döndü ve burada Şii Emel Hareketi'ne katıldı. Dini eğitimini, Irak ve İran'daki Sii okullarında aldıktan sonra, Hizbullah'a katılmıştır.

Liderlik Dönemi

Hasan Nasrallah, 1992 yılında Hizbullah'ın genel sekreteri olarak atanmıştır. 2000 yılında, Hizbullah'ın güney Lübnan'daki 22 yıllık İsrail işgalini sona erdirmesi genç liderin prestijini artırmıştır. Nasrallah, 2006 yılına gelindiğinde ise Lübnan Savaşı sırasında, İsrail'in bombalarından sağ kurtulmayı başarmıştır.

Suriye Krizi ve Eleştiriler

2011'de başlayan Suriye iç savaşında Hizbullah, Beşşar Esed rejimiyle birlikte yer almış; bu durum, Nasrallah’ın popülaritesinde önemli bir azalmaya yol açmıştır. Süreç içerisinde, Hizbullah'ın Suriye'deki insanlık krizine katkıda bulunduğu iddiaları sıkça gündeme gelmiştir.

Filistin Destek Çabaları

Hamas'ın 7 Ekim 2023'te başlattığı İsrail'e kapsamlı saldırılar sonrası Nasrallah, Filistin direnişine destek vermek üzere Lübnan'ın güneyinde bir cephe açtıklarını duyurdu. Her ne kadar bu cepheyi destekleme amacında olduklarını belirtse de, topyekün bir savaşa girmeyeceklerinin altını çizdi.

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