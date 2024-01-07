Hızlı trenle buluşan il sayısı 52'ye çıkıyor! Bakan müjdeyi verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin hızlı tren ağına katılacak illerin sayısının 52'ye çıkarılacağını müjdeledi. Bakan Uraloğlu, Karaman-Konya-Ankara ve Karaman-Konya-İstanbul Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattıyla birlikte ülkede ulaşımın artan bir hızla geliştiğini vurgulayarak, 2 yılda 2 milyon 423 bin 868 yolcunun bu hatlar üzerinde seyahat ettiğini ifade etti.





Bakan Uraloğlu, Karaman-Konya-Ankara ve Karaman-Konya-İstanbul YHT hattının kullanımının artmasıyla birlikte Türkiye'nin hızlı trenle buluşan illerinin sayısının 52'ye çıkarılacağını açıkladı. Ayrıca, Ankara-Karaman arasında 2 saat 40 dakika gibi kısa bir sürede seyahat imkanı sağlandığını belirten Uraloğlu, bu hızlı tren hatlarının ulaşım altyapısındaki dönüşümü ve kolaylığı temsil ettiğini söyledi.

Karaman'da açılan yüksek hızlı tren hatları sayesinde Ankara, İstanbul ve Konya gibi büyük şehirlere daha hızlı ve konforlu ulaşım imkanı sağlandı. Uraloğlu, bu gelişmelerin Türkiye'nin ulaşım sektöründeki potansiyelini artırarak, ekonomik ve sosyal yönden olumlu etkiler yaratacağını ifade etti.

Ulaştırma 2053 Vizyonu kapsamında ise Konya-Karaman hızlı demiryolu hattının Ulukışla-Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep'e uzatılması çalışmalarının devam ettiğini belirten Bakan Uraloğlu, bu projeyle birlikte hızlı trenle buluşan il sayısının 52'ye çıkarılacağını müjdeledi. Bu girişim, Türkiye'nin ulaşım altyapısını daha da güçlendirecek ve hızlı trenin avantajlarından daha fazla bölge insanının yararlanmasını sağlayacak.