Hol Kampı'ndan İlk Suriyeli Aileler Tahliye Edildi

Hol Kampı'ndan İlk Tahliyeler Gerçekleşti

Suriye’nin kuzeydoğusundaki PKK/YPG işgalindeki Hol Kampı'ndan yeni yönetim koordinesinde, ilk Suriyeli aileler tahliye edilerek ülkenin kuzeybatısına ulaştırıldı.

Sabahın erken saatlerinde güvenlik ve insani yardım önlemleri altında başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun bulunduğu 43 aileden oluşan 176 kişi, Hol Kampı'ndan ayrıldı.

Aileler, eşyalarıyla birlikte Suriye’nin kuzeybatısında yer alan Bab kentindeki Feyza Stadyumu'na ulaştırıldı. Burada sağlık kontrolleri yapılarak temel tıbbi hizmetler sunulan aile bireyleri, kimlik bilgileri kaydedilerek akrabalarına teslim edildi.

Tahliye Operasyonunun Detayları

İstikrar Destek Birimi yetkilisi Muhammed Kenco, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hol Kampı’ndan Suriye’nin kuzeybatısına yapılan bu tahliyenin önemli bir gelişme olduğunu ifade etti. Tahliye için özel bir konvoy düzenlendiğini belirten Kenco, "Ailelerin eşyaları 30 kamyonet ile, bireyler ise 4 otobüsle taşındı. Ayrıca sağlık ekipleri için 5 ambulans da hazır bulundu," dedi.

Kenco, ailelerin tüm ihtiyaçlarının karşılandığını ve sağlık ekiplerinin gerekli destekleri sağladığını dile getirerek, "Bu insanlar karşılandıktan sonra yeni yerleşim alanlarına taşınacak ve topluma entegre edilmeleri sağlanacak," ifadelerini kullandı.

Daha önce bazı tahliyelerin gerçekleştiğine dikkat çeken Kenco, "Ancak bu konvoy, Hol Kampı’ndan Halep'e yönelen ilk organizasyon," diye ekledi. Gelecekte diğer ailelerin de tahliye edilmesini umduklarını belirtti.

Hol Kampı'nın Durumu

Hol Kampı, Suriye'de 2003'te ABD'nin Irak'ı işgali sonrası çatışmalardan kaçanlar için kuruldu. PKK/YPG, bu kampta terör örgütü DEAŞ ile çatışmalardan kaçan sivillerin yanı sıra teslim olan bazı DEAŞ'lıları ve ailelerini barındırıyor.

Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kuruluşlar, Hol Kampı’ndaki kötü yaşam koşulları ve iç güvenlik sorunları hakkında sıkça endişelerini dile getirdi. PKK/YPG'nin kampta yaşananlara müdahil olmaması, eleştirilere neden oldu. Kampın adeta kendi haline bırakılması, binlerce ailenin rehabilitasyon sürecinin önündeki engeller ve kötü şartlar, Hol Kampı'nın geleceğini sorgulatmaktadır.

PKK/YPG, DEAŞ'ı kontrol altında tutma bahanesiyle kamptaki durumu uluslararası alanda “diplomatik temas” aracı olarak kullanmaktadır. ABD'nin Suriye'deki varlığının gerekçelerinden biri olan DEAŞ ile mücadele, Hol Kampı'nın varlığıyla doğrudan ilişkilendirilmektedir.

Öte yandan, Suriye'deki Baas rejiminin çökmesi sonrası ülkenin toprak bütünlüğü ve egemenliğini yeniden sağlamaya yönelik çabalar, Hol Kampı'nın statüsünü yeniden gündeme getirmiştir. Kampta %bir değişim olması, özellikle ABD ile ilişkilerin seyrine etki edebilir.

Suriye’nin kuzeydoğusundaki PKK/YPG işgalindeki Hol Kampı'ndan yeni yönetim koordinesinde, ilk Suriyeli aileler çıkarılarak ülkenin kuzeybatısına tahliye edildi. Güvenlik ve insani yardım önlemleri altında sabaha karşı başlatılan tahliye operasyonunda, aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun bulunduğu 43 aileden oluşan 176 kişi, kamptan ayrıldı. Aileler, eşyalarıyla birlikte Suriye’nin kuzeybatısında yer alan Bab kentindeki Feyza Stadyumu'na ulaştırıldı. Burada sağlık kontrolleri yapılan kişilere temel tıbbi hizmetler sağlanarak kimlik bilgileri kaydedilen aile bireyleri, akrabalarına teslim edildi.

Suriye’nin kuzeydoğusundaki PKK/YPG işgalindeki Hol Kampı'ndan yeni yönetim koordinesinde, ilk Suriyeli aileler çıkarılarak ülkenin kuzeybatısına tahliye edildi. Güvenlik ve insani yardım önlemleri altında sabaha karşı başlatılan tahliye operasyonunda, aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun bulunduğu 43 aileden oluşan 176 kişi, kamptan ayrıldı. Aileler, eşyalarıyla birlikte Suriye’nin kuzeybatısında yer alan Bab kentindeki Feyza Stadyumu'na ulaştırıldı. Burada sağlık kontrolleri yapılan kişilere temel tıbbi hizmetler sağlanarak kimlik bilgileri kaydedilen aile bireyleri, akrabalarına teslim edildi.