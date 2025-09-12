Hollanda: İsrail Katılırsa Eurovision 2026'ya Katılmayacağız

AVROTROS, 'Gazze’de devam eden ciddi insani trajedi' gerekçesiyle İsrail katılırsa Hollanda'nın 2026 Eurovision'dan çekileceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 14:18
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 14:18
AVROTROS'tan sert açıklama

Hollanda kamu yayıncısı AVROTROS, "Gazze’de devam eden ciddi insani trajedi" gerekçesiyle İsrail’in mevcut durumda Eurovision Şarkı Yarışmasına katılmasını savunamayacaklarını açıkladı.

Açıklamada, İsrail'in katılımına izin verildiği takdirde 2026 yılı Eurovision Şarkı Yarışması'na Hollanda'nın da Slovenya, İspanya, İzlanda ve İrlanda gibi katılmayacağı belirtildi.

Metinde ayrıca, bu yıl yapılan yarışmada İsrail hükümetinin müdahalesinin kanıtlandığı vurgulanarak bunun Eurovision’un apolitik yapısına aykırı olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, "uluslararası bağımsız haberciliğin kasten engellenmesi ve çok sayıda gazetecinin yaşamını yitirmesi" nedeniyle basın özgürlüğünün ciddi şekilde ihlal edilmesinden büyük endişe duyulduğu ifade edildi.

