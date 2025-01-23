Hollanda Parlamentosu UCM'yi ABD Yaptırımlarına Karşı Koruma Adımı Attı

Hollanda Parlamentosu'ndan UCM'ye Destek Adımı

Hollanda Parlamentosu, ABD'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) üzerindeki yaptırım tehditlerine karşı somut önlemler alınmasını öngören bir önergeyi kabul etti. Parlamentonun Genel İşler ve Dış İlişkiler Konseyi tarafından ele alınan önerge, ABD yönetiminin UCM'ye karşı yürüttüğü yaptırım politikalarına dikkat çekiyor.

Bütün Partilerin Desteğiyle Kabul Edildi

Önerge, İşçi Partisi (PvdA) ve Yeşil Sol Parti (Groen-Links) İttifakı milletvekili Kati Piri öncülüğünde, farklı partilerden 6 milletvekilinin imzasıyla sunuldu. Önergede, Hollanda'nın UCM'nin ev sahibi ülkesi olarak, mahkemenin bağımsızlığını ve etkin işleyişini koruma konusunda özel bir sorumluluğa ve ulusal çıkarı olduğuna vurgu yapıldı.

Hükümetten Somut Tedbirler Bekleniyor

Kabul edilen önergede, hükümetten UCM'yi korumak adına ulusal düzeyde ve AB düzeyinde koruma tedbirleri alması istendi. Ayrıca, ABD yaptırımlarının olası etkilerini en aza indirecek somut önlemler için çaba göstermesi gerektiği belirtildi.

ABD'nin UCM'ye Yönelik Yasal Adımları

ABD, UCM'nin 21 Kasım 2024'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmasını eleştiriyor. ABD, buna karşılık olarak 2002 tarihli "Amerikan Hizmet Görevlilerini Koruma Kanunu"nu yeniden yürürlüğe soktu.

Kapsamlı Yaptırımlar Bekleniyor

Donald Trump döneminde ilk kez uygulamaya konulan yasa, Joe Biden yönetimi tarafından 2021'de kaldırılmıştı. Ancak ABD yönetiminin Netanyahu ve Gallant'a karşı tutuklama emrine muhalefeti sonucunda, 10 Ocak’ta UCM’ye yönelik yaptırım tasarısı yeniden oylandı ve 243'e karşı 140 oyla kabul edildi.

Bu yasa çerçevesinde UCM'nin kurumsal yapısına, mahkeme personeline, ailelerine ve Filistin soruşturmasına destek verenlere yaptırımlar uygulanması öngörülmektedir. Yasa, esas olarak varlıkların dondurulması, vize yasakları, mali yardımların kesilmesi ve adli yardım taleplerinin reddi gibi kapsamlı tedbirleri kapsamaktadır.

Lahey İşgal Yasası

UCM'nin bir ABD vatandaşı ya da müttefikini tutuklaması durumunda, yasada belirtilen maddelerin Lahey'deki mahkeme binasının işgali yoluyla bu kişilerin kurtarılması öngörülmekte, bu nedenle "Lahey İşgal Yasası" olarak da anılmaktadır. Yasada ayrıca, İsrail vatandaşlarının da korunma altına alındığı ifade edilmektedir.

UCM, savaş suçları, soykırım ve insanlığa karşı suçlar konularında yargılama yetkisine sahip uluslararası bir mahkemedir ve Lahey'de faaliyet göstermektedir.