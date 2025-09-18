HÜDA PAR'lı Dinç'ten Küresel Sumud Filosu'na Destek Çağrısı

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, Küresel Sumud Filosu'na destek çağrısında bulundu; filonun korunması için tüm ülkelerin net beyanat vermesi istendi.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 16:09
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 16:09
Meclis'te düzenlenen basın toplantısında koruma ve dayanışma vurgusu

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, Küresel Sumud Filosu'na destek verilmesini isteyerek, filonun korunmasının önemine dikkat çekti.

Dinç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Küresel Sumud Filosu'nun güvenliğinin sağlanması gerektiğini belirterek, "Başta İslam ülkeleri olmak üzere, tüm dünya ülkeleri, vatandaşı bu filoda olsun veya olmasın tüm ülkeler bu filoyu koruyacağına dair net bir şekilde beyanatta bulunmalıdır." ifadesini kullandı.

Filoya yapılan saldırının tüm insanlığa yapılmış bir saldırı olarak görülmesi gerektiğini vurgulayan Dinç, "İnşallah bu kardeşlerimiz sağ salim bir şekilde Gazze'ye ulaşırlar ve Gazze'ye ulaştıktan sonra bu ablukanın kırılmasına vesile olurlar." dedi.

Dinç ayrıca çağrısını yineleyerek, Kalbi Kudüs'te, Gazze'de, Filistin'de atan tüm kardeşlerimize çağrımız, meydanlar bizim filolarımızdır, mekanlar da gemilerimizdir. Bulunduğumuz her ortamda bu filoya ses verelim. çağrısında bulundu.

