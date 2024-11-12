HÜDA PAR'lı Ramanlı'dan 2025 Asgari Ücret Önerisi: En Az 30 Bin Lira Olmalı

HÜDA PAR'lı Ramanlı'dan Radikal Asgari Ücret Açıklaması

HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, asgari ücret konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, sermayenin korunurken emeğin enflasyona karşı korunmamasının kabul edilemez olduğunu vurguladı. Ramanlı, "Dolayısıyla biz, 2025 yılı için asgari ücretin en az 30 bin lira olması gerektiğini ifade ediyoruz." dedi.

Belediyelerin Harcamalarını Eleştirdi

Son günlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığının konserlere harcadığı "onlarca milyon lira" hakkında yorum yapan Ramanlı, belediyenin yetim ve öksüzlerin malı olduğunu belirtti. "Eğer siz, elinizdeki imkanları har vurup harman savurur, gereksiz işlere harcarsanız elbette millet bunun hesabını sizden sorar." diye ekledi.

Denetim Vurgusu

Türkiye'deki belediyelerin çoğunun faydasız işlerle meşgul olduğunu ifade eden Ramanlı, kaynakların bu tür harcamalara gitmesinin eleştirilmesi gerektiğini belirtti. Beklentisini dile getirirken, "Belediyelerin artık çok ciddi manada denetlenmesi gerekiyor." dedi.

Asgari Ücret Tarafından Emeği Koruma Çağrısı

2025 yılı için geçerli olacak asgari ücretin belirlenme görüşmelerinin başlayacağını hatırlatan Ramanlı, önerilerini dile getirdi: "Biz, asgari ücrete en azından gerçekleşen enflasyon oranında bir zam yapılmasını teklif ediyoruz. Bu rakam 2025 yılı için 30 bin liranın altına düşmemelidir çünkü biz asgari ücretlileri enflasyona ezdiremeyiz."