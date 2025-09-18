Husiler: İsrail'de 3 kente hipersonik füze ve 3 İHA ile saldırı

Yemen'deki Husiler, Tel Aviv, Eilat ve Biru's Sebi'ye hipersonik 'Filistin-2' ve 3 İHA ile saldırı düzenlediklerini açıkladı; Ben Gurion kısa süre kapatıldı.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 23:57
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 23:57
Yemen'den atılan füze ve İHA'lara ilişkin askeri açıklama

Yemen'in İran destekli Husiler hareketi, İsrail'de üç kente yönelik saldırı düzenlediklerini açıkladı. Hareketin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, düzenlenen operasyonun gerekçesini Tel Aviv yönetiminin Gazze Şeridi'ndeki uygulamalarına ve Yemen'e yönelik saldırılarına misilleme olarak gösterdi.

Seri, Yafa bölgesi (Tel Aviv) hedef alınarak 'Filistin-2' model hipersonik balistik füze ile "başarılı" bir saldırı gerçekleştirildiğini, saldırı sonrası milyonlarca İsraillinin sığınaklara kaçtığını ve Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı hava sahasının kapatılmak zorunda kaldığını belirtti.

Aynı açıklamada, İsrail'in güneyindeki Eilat ve Biru's Sebi (Beer Şeva) kentlerine ise üç insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendiği ifade edildi. Seri, Eilat'ın Yemen silahlı kuvvetlerinin daima hedef tahtasında kalacağını vurguladı ve bölgedeki gelişmelerin sadece Filistin coğrafyasıyla sınırlı olmadığını söyledi.

İsrail tarafı, akşam saatlerinde Yemen'den fırlatılan bir İHA'nın Eilat'ta bir otele isabet ettiğini, patlamada ölen ya da yaralanan olmadığını açıkladı. Ayrıca İsrail ordusu, Yemen'den gönderildiği öne sürülen bir başka İHA'yı hava savunma sistemleriyle düşürdüğünü belirtti.

İsrail medyası, fırlatıldığı iddia edilen bir balistik füzenin engellendiğini ve bu nedenle Ben Gurion Havalimanı'nın iniş-kalkışlara kısa süreli kapatıldığını duyurdu.

Tarafların iddiaları devam ederken, konuyla ilgili resmi kaynaklardan gelecek doğrulamaların beklenildiği bildirildi.

