Husiler İsrail'den İntikam Sözü Verdi: Meşat'tan Sert Uyarı

Husiler, 28 Ağustos'ta Sana'daki saldırıda ölen Başbakan Ahmet Galib er-Rehavi ve bakanlar için İsrail'den intikam alacaklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 23:46
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 23:46
Husiler İsrail'den İntikam Sözü Verdi: Meşat'tan Sert Uyarı

Husiler İsrail'den İntikam Sözü Verdi

Mehdi el-Meşat: "İntikamımız uzun sürmeyecek"

Yemen Yüksek Siyasi Konsey Başkanı Mehdi el-Meşat, 28 Ağustos'ta başkent Sana'ya düzenlenen saldırıda ölen başbakan Ahmet Galib er-Rehavi ve bazı bakanlar için İsrail'den intikam almaya yemin etti.

Husilere bağlı el-Mesire televizyonu, Meşat'ın konuşmasının yer aldığı video kaydını yayımladı. Meşat, saldırıda hayatını kaybedenler için Yemen halkına başsağlığı diledi ve ölenler adına "intikam alma" sözü verdi.

Meşat, düşmanın gerçekleştirdiği işlemi "şanstan başka bir şey değil" diye nitelendirerek, ellerinde muktedir güç olduğunu belirtti. Konuşmasında İsrail'i doğrudan hedef alan tehditlerde bulunan Meşat, "İntikamımız uzun sürmeyecek, kirli ve hain hükümetinizin yaptıkları yüzünden sizi karanlık günler bekliyor." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Meşat, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ülkelerine dönmeleri için ellerinde bir fırsat olduğunu, ülkedeki şirketler içinse vakit kaybetmeden ülkeyi terk etme imkanının bulunduğunu söyleyerek meydan okumayı sürdüreceklerini belirtti.

Husiler daha önce, İsrail’in 28 Ağustos’ta Sana’ya düzenlediği saldırıda yönetimleri altındaki hükümetin Başbakanı Ahmet Galib er-Rehavi ile beraberindeki bazı bakanların hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

