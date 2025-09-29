Husiler İsrail'e Balistik Füze ve 2 İHA ile Saldırı Düzenledi

SABA: Yafa ve Eilat hedef alındı

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'e yönelik saldırı düzenlediklerini açıkladı.

SABA haber ajansı, Husilerin bir balistik füze ve 2 insansız hava aracı (İHA) ile saldırılar gerçekleştirdiğini duyurdu.

Açıklamaya göre Yafa bölgesindeki birçok hassas nokta balistik füze ile hedef alındı; ayrıca İsrail'in güneyindeki Eilat kentine iki İHA ile saldırı düzenlendi.

Husiler saldırıların, İsrail'in Gazze'ye ve Yemen'e düzenlediği saldırılara verdiği tepki olarak gerçekleştiğini belirtti.

Öte yandan, İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Yemen'den atılan bir füze nedeniyle ülkenin çeşitli bölgelerinde uyarı sirenlerinin çaldığı ve füzeye müdahale edildiği bildirildi.