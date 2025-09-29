Husiler İsrail'e Balistik Füze ve 2 İHA ile Saldırı Düzenledi

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'e bir balistik füze ve 2 insansız hava aracı ile saldırı düzenlediklerini ve Yafa ile Eilat'ı hedef aldıklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 10:23
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 10:23
Husiler İsrail'e Balistik Füze ve 2 İHA ile Saldırı Düzenledi

Husiler İsrail'e Balistik Füze ve 2 İHA ile Saldırı Düzenledi

SABA: Yafa ve Eilat hedef alındı

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'e yönelik saldırı düzenlediklerini açıkladı.

SABA haber ajansı, Husilerin bir balistik füze ve 2 insansız hava aracı (İHA) ile saldırılar gerçekleştirdiğini duyurdu.

Açıklamaya göre Yafa bölgesindeki birçok hassas nokta balistik füze ile hedef alındı; ayrıca İsrail'in güneyindeki Eilat kentine iki İHA ile saldırı düzenlendi.

Husiler saldırıların, İsrail'in Gazze'ye ve Yemen'e düzenlediği saldırılara verdiği tepki olarak gerçekleştiğini belirtti.

Öte yandan, İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Yemen'den atılan bir füze nedeniyle ülkenin çeşitli bölgelerinde uyarı sirenlerinin çaldığı ve füzeye müdahale edildiği bildirildi.

İLGİLİ HABERLER

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar

E-Sınav Sertifikalı Öğretmenlere Aralık’ta 35.520 TL — MEB Şartları

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Lipavsky: Türkiye'nin AB Adaylığını Destekliyoruz
2
Seven Seas Navigator Alanya Limanı'na Demirledi: 445 Yolcu, 362 Personel
3
Olszowska: Türkiye Baltıklar için 'güvenli ortak' — HİK uçağı Litvanya'ya
4
Samsun'da 9 kilo 660 gram esrar ele geçirildi: Zanlı R.D. gözaltında
5
Adana Kozan'da Oto Galeriye Silahlı Saldırı: 2 Şüpheli Gözaltında
6
Küresel Sumud Filosu Gazze'ye 3-4 Günde Ulaşacak
7
ÖSYM duyurdu: KPSS-2025/5 Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel tercihleri başladı

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar

E-Sınav Sertifikalı Öğretmenlere Aralık’ta 35.520 TL — MEB Şartları

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme