Husiler, İsrail'e İki Farklı Saldırı Gerçekleştirdi

Husiler, İsrail'in Orta Kesimini Vurdu

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in orta kesimine yönelik gerçekleştirdikleri iki saldırıyı duyurdu. Saldırılardan biri hipersonik balistik füzeyle, diğeri ise insansız hava aracıyla (İHA) gerçekleştirildi.

Saldırı Detayları

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Yemen'in başkenti Sana’da düzenlenen bir gösteride yaptığı açıklamada, Yafa bölgesinin doğusundaki (Tel Aviv) elektrik santralini hipersonik balistik füzeyle hedef aldıklarını ve bu hedefi başarıyla vurduklarını belirtti.

Seri, ikinci operasyonda ise Yafa bölgesindeki İsrail'e ait askeri bir hedefin İHA ile vurulduğunu ve bu saldırının da başarılı olduğunu ifade etti.

Dayanışma Gösterileri

Yemen'de düzenlenen gösteride, Gazze Şeridi ve Lübnan ile dayanışma vurgusu yapıldı. Bu etkinlik, Husilerin askeri operasyonlarına destek verme amacını taşıyor.