DOLAR
35,38 -0,14%
EURO
36,46 -0,28%
ALTIN
3.013,34 0,25%
BITCOIN
3.427.568,81 0,51%

Husiler, İsrail'e İki Farklı Saldırı Gerçekleştirdi

Husiler, İsrail'in orta kesimine hipersonik balistik füze ve İHA ile saldırı düzenlediklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 17:53
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 17:53
Husiler, İsrail'e İki Farklı Saldırı Gerçekleştirdi

Husiler, İsrail'in Orta Kesimini Vurdu

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in orta kesimine yönelik gerçekleştirdikleri iki saldırıyı duyurdu. Saldırılardan biri hipersonik balistik füzeyle, diğeri ise insansız hava aracıyla (İHA) gerçekleştirildi.

Saldırı Detayları

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Yemen'in başkenti Sana’da düzenlenen bir gösteride yaptığı açıklamada, Yafa bölgesinin doğusundaki (Tel Aviv) elektrik santralini hipersonik balistik füzeyle hedef aldıklarını ve bu hedefi başarıyla vurduklarını belirtti.

Seri, ikinci operasyonda ise Yafa bölgesindeki İsrail'e ait askeri bir hedefin İHA ile vurulduğunu ve bu saldırının da başarılı olduğunu ifade etti.

Dayanışma Gösterileri

Yemen'de düzenlenen gösteride, Gazze Şeridi ve Lübnan ile dayanışma vurgusu yapıldı. Bu etkinlik, Husilerin askeri operasyonlarına destek verme amacını taşıyor.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Şubat ayında ARA ödeme! Ocak ayında onay alıp Şubat’ta maaşa ek yatacak

Memur ve Emekliye Müjde! 2024 Zam Oranlarına Ramak Kaldı

Mevduat Hesaplarıyla Asgari Ücretin Üzerinde Kazanç Elde Etmenin Yolları

TÜED'den Emeklilere Seyyanen Zam Talebi Ortaya Çıktı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 Yılı İhracat Rakamlarını Açıkladı: Rekor Seviyelere Ulaşıldı
2
İstanbul'da Bebek Ölümlerine Sebep Olduğu İddia Edilen 18 Şüpheli İçin Fezleke Hazırlandı
3
Balıkesir'de Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü, Çok Sayıda Yaralı
4
Antalya Körfezi'nde 4,5 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
5
Ayasofya'nın Yer Altı Yapıları Temizlenerek Ziyarete Açılacak
6
Adalet Bakanı Tunç, İzmir'de Yeni Projeleri Tanıttı
7
CHP'li Erhan Adem: Suriye’nin Toprak Bütünlüğü Sağlanmalı

Emeklilere Yeni Destek: Ücret Sadece 1 TL Olacak

Yemek Kartları Restoranlarla Sınırlı! Çalışanları Endişelendiriyor

ŞOK’ta Deterjanda Yüzde 35 İndirim! Fiyatlar 40 TL’ye Düştü

TÜED'den Emeklilere Seyyanen Zam Talebi Ortaya Çıktı

Memur ve Emekliye Müjde! 2024 Zam Oranlarına Ramak Kaldı

Milyonlarca Aileye Müjde: Aile Destek Programı 2025'te Devam Ediyor Mu?

Mevduat Hesaplarıyla Asgari Ücretin Üzerinde Kazanç Elde Etmenin Yolları

Emeklilere Şubat ayında ARA ödeme! Ocak ayında onay alıp Şubat’ta maaşa ek yatacak

İlk Zam Açıklandı: O Ücretlere Yüzde 50 Zam Geldi

Akbank'tan Yeni Yıl Kampanyası: 1.000 TL İade Fırsatı!

Yeni Yılda Emekli Promosyonları Rekor Seviyelere Ulaşacak!

Devlet kapısında çifte alım müjdesi! KPSS’de 55- 70 puan almak yetecek!