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Husiler Kızıldeniz'de Yunan Gemisini Hedef Aldı

Yemen'deki Husiler, Kızıldeniz'de Yunan gemisi MV Sounion'a yönelik saldırılarını görüntüledi. Olayın detayları ve uluslararası tepkiler haberimizde.

Yayın Tarihi: 24.08.2024 00:02
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 00:02
Husiler Kızıldeniz'de Yunan Gemisini Hedef Aldı

Husilerin Kızıldeniz'deki Tehdidi

Yemen'de İran destekli Husi milisleri, Kızıldeniz'de bir Yunan gemisine yönelik gerçekleştirdikleri saldırının görüntülerini yayımladı.

MV Sounion'un Hedef Alınma Sebebi

Medya kaynakları aracılığıyla paylaşılan videoda, Husi milislerin, geminin "İsrail limanlarına erişim yasağını ihlal ettiği" gerekçesiyle hedef alındığını açıkladıkları görüldü. Saldırı sonrası geminin alev aldığına dair görüntüler de dikkat çekti.

Büyükelçinin Açıklamaları

İngiltere’nin Sana Büyükelçisi Abda Sharif, MV Sounion isimli geminin mürettebatının kurtarıldığını ve geminin ağır hasar gördüğünü, bunun yanında Kızıldeniz’de mahsur kaldığını bildirdi.

Kızıldeniz'deki Gelişmeler

Son günlerde Husi milisler, 31 Ekim 2023'te başlayan bir dizi saldırı ile, Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı gemilere saldırılar düzenleyerek ticari seferleri durdurma kararı aldılar. Bu durum, bölgedeki deniz ticareti güvenliğini tehdit ediyor.

Uluslararası Tepkiler ve Önlemler

ABD, 18 Aralık 2023'te Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adı altında çok uluslu bir deniz görev gücü oluşturdu. Bu süreçte, Yemen'den fırlatılan roketler ve insansız hava araçlarının düşürüldüğü bildirildi.

Avrupa Birliği ve İtalya'nın Katkıları

Avrupa Birliği, 19 Şubat 2024'te Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliğini sağlamak amacıyla Aspides misyonunu başlattı. İtalya, 5 Mart'ta bu misyona katılarak taktik komutayı üstlendi.

Ticaretin Önemi

Global ticaretin yaklaşık %12'si, Süveyş Kanalı üzerinden yapılmakta olup bu kanal, Akdeniz ile Kızıldeniz'i birbirine bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa geçiş yolunu sunmaktadır.

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