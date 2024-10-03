Husiler Kızıldeniz'deki İngiliz Petrol Tankerine Saldırıda Bulundu

Husilerin Kızıldeniz'deki Saldırısı

Yemen'deki İran destekli Husi grubunun, Kızıldeniz'de hedef aldığı İngiliz petrol tankerine ilişkin görüntüler X platformunda yayınlandı. Husi liderleri, bu operasyonun detaylarını paylaştı.

Operasyonun Detayları

Husiler, yayınladıkları video ile "İngiliz petrol gemisi CORDELIA MOON'a yönelik gerçekleştirilen operasyonun detaylarını duyurdu. Saldırının, İsrail'e yönelik deniz ablukasını sürdürmek ve ABD ile İngiltere gemilerine karşı planlanan askeri operasyonların bir parçası olduğunu belirtti.

Uluslararası Tepkiler

İngiltere, konu ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Husi lideri Abdulmelik el-Husi, husilere ait El-Mesire televizyonunda yaptığı konuşmada, son aylarda Kızıldeniz ve Umman Denizi'nde 188 geminin hedef alındığını açıkladı.

Kızıldeniz Üzerindeki Gerilim

Husilerin, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşılık olarak, 31 Ekim 2023 tarihinden bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere ait ticari gemilere saldırılar düzenlediği belirtildi. Bu olaylar birçok gemicilik şirketinin Kızıldeniz seferlerini iptal etmesine neden oldu.

Uluslararası Güvenlik Önlemleri

ABD, deniz ticaretinin güvenliğinin tehdit altında olduğu gerekçesiyle 18 Aralık 2023 tarihinde Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" isimli çok uluslu bir deniz görev gücü oluşturulduğunu duyurdu.

ABD güçleri, bu süreç içerisinde Yemen'den fırlatılan füze ve kamikaze dronlarını sıklıkla düşürdüğünü bildirdi. Avrupa Birliği ise 19 Şubat 2024'te Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliği için Aspides misyonunu başlattı. İtalya, 5 Mart'ta bu misyona katılarak taktik komutayı üstlendi.

Küresel Ticaretin Tehdit Altında Olması

Küresel ticaretin yaklaşık %12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayan Süveyş Kanalı üzerinden gerçekleşiyor. Bu kanal, Avrupa ile Asya arasındaki en kısa nakliye rotası olma özelliğini taşıyor.