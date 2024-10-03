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Husiler, Tel Aviv Yakınlarındaki Yafa'ya Saldırı Düzenledi

Husiler, Tel Aviv'in Yafa kentinde hayati bir hedefe saldırdıklarını duyurdu. Operasyonun detayları ve sonuçları merakla bekleniyor.

Yayın Tarihi: 03.10.2024 09:04
Güncelleme Tarihi: 03.10.2024 09:04
Husiler, Tel Aviv Yakınlarındaki Yafa'ya Saldırı Düzenledi

Husiler'den Tel Aviv'e Yafa'da Saldırı

Husiler, İsrail'in başkenti Tel Aviv yakınlarındaki Yafa'da önemli bir hedefe saldırı gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Saldırının Detayları

Husilere ait bir video kaydında, sözcü Yahya es-Seri tarafından, insansız hava araçları (İHA) kullanılarak söz konusu hedefin vurulduğu duyuruldu. Seri, saldırının İsrail tarafından engellenemeden amacına ulaştığını belirtti.

Operasyonların Devamı

Seri, açıklamalarında, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarının durması gerektiğini vurgulayarak, operasyonların devam edeceğini ifade etti.

İsrail'in Yanıtı Bekleniyor

Saldırı ile ilgili olarak İsrail tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadığı bildirildi. Konuyla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

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