Husiler, USS Harry S. Truman'ı Hedef Aldıklarını Duyurdu

Yemen'deki İran destekli Husiler, ülkelerine yönelik artan saldırılar sebebiyle ABD'nin uçak gemisi USS Harry S. Truman'ı balistik füzeler ve İHA'larla hedef aldıklarını duyurdu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı basın açıklamasında, son birkaç saat içinde ABD'nin Yemen'e 47 hava saldırısı düzenlediğini belirtti. Bu saldırılara karşılık verilen operasyonla ilgili olarak Seri, Kızıldeniz'in kuzeyinde bulunan USS Harry S. Truman ve diğer ABD savaş gemilerinin 18 balistik ve seyir füzesi ile bir İHA ile hedef alındığını vurguladı.

Husilerin, Yemen'i hedef alan saldırılara karşılık Kızıldeniz ve Basra Körfezi'ndeki ABD savaş gemilerinin tamamını hedef almaktan asla tereddüt etmeyeceğini ifade etti.

Seri ayrıca, Gazze Şeridi'ne yardımların ve temel ihtiyaçların girişine izin verilinceye kadar deniz bölgesindeki engellemenin süreceğini açıkladı. İsrail'e karşı deniz ablukası uygulamaya devam edeceklerini ve ilan edilen operasyon bölgesinde İsrail gemilerini engellemeye kararlı olduklarını belirtti.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformu üzerinden yaptığı açıklamada, ordusuna Yemen'deki Husilere karşı büyük bir saldırı başlatma talimatı verdiğini duyurmuştu. Husiler, ABD ve İngiltere'nin başkent Sana ile ülkenin kuzeyindeki Sada kentine düzenlediği hava saldırılarında çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 31 kişinin öldüğünü, 101 kişinin yaralandığını bildirdi.

Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları bir açıklamada, İsrail'e Gazze’ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre verdiklerini, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.