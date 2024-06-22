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Husumetlileri balyozla öldürdü! 6 çocuk babasıydı...

Mardin'in Artuklu ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. Husumetli olduğu kişiler tarafından balyozla saldırıya uğrayan 6 çocuk babası 40 yaşındaki Resul Derin hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili olarak 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yayın Tarihi: 22.06.2024 15:21
Güncelleme Tarihi: 22.06.2024 15:21
Husumetlileri balyozla öldürdü! 6 çocuk babasıydı...

Bugün sabah saatlerinde Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi'nde korkunç bir olay yaşandı. Vatandaşlar, yerde hareketsiz yatan bir adamı fark ederek durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ve polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle birlikte yapılan ilk incelemede, saldırıya uğrayan kişinin Resul Derin olduğu belirlendi. Derin, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, olayın ardından hızla harekete geçerek 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan ilk incelemelerde, saldırının balyoz darbeleriyle gerçekleştirildiği tespit edildi.

6 ÇOCUK BABASI BİR İŞÇİYDİ

Merhumun yakınları ve çevresindekiler, Resul Derin'in Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan ve altı çocuk babası bir işçi olduğunu dile getirdi. Derin'in acı dolu ölümü, ailesi ve sevenleri arasında derin üzüntü yarattı.

HUSUMET KAVGASI BİR YIL ÖNCE BAŞLADI

Olayın arka planında, yaklaşık bir yıl önce yaşanan ve iki kişinin yaralandığı bir kavga olduğu öne sürüldü. Bu kavga sonrasında başlayan husumetin, bugünkü trajik sonuçla noktalandığı ifade ediliyor.

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