Huzurevi Sakinleri Van'ın Güzelliklerini Keşfediyor

Huzurevi Sakinleri Van'ın Tarihi ve Doğal Güzelliklerini Keşfediyor

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Edremit Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan bireyler, Van Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen gezilere katılıyor. Bu etkinlikler sayesinde hem kentin tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetme imkanına sahip oluyorlar hem de sosyalleşme fırsatı buluyorlar.

Yenilikçi Etkinlikler ile Sosyalleşme

Van Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanlığı, huzurevi sakinlerinin keyifli zaman geçirmeleri için çeşitli gezi ve etkinlikler düzenliyor. Bu gezilerle sakinler, Van Müzesi, Akdamar Adası ve üzerindeki kiliseyi ziyaret ederek yeni anılar biriktiriyor. Merkez yetkilileri, bu etkinliklerin devam ettirileceğini belirtiyor.

Büyüklerimiz İçin Elimizden Gelenin En İyisini Yapıyoruz

Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Muhammed Ağaoğlu, ziyaretler sırasında huzurevi sakinlerinin kentin tarihini, kültürünü ve doğal güzelliklerini keşfettiklerini dile getirdi. Ağaoğlu, "Müzedeki tarihi kalıntıları, mekanları tanıttık. Yaşlılarımızın mutluluğunu görmek bizim için çok önemli. Bu nedenle gezilerimize devam edeceğiz" şeklinde açıklamada bulundu.

Huzurevi Sakinlerinin Gözünden Etkinlikler

Huzurevi sakini Ekrem Koçak, müze ziyaretinde yaşadığı duyguları dile getirerek, "Bu tür geziler bizim için çok önemli. Etkinlik sayesinde sosyalleşebiliyoruz" dedi. İlk kez Van Müzesi'ni gezen İpek Kadaş, antika eserleri beğendiklerini belirtti. İsa Baran ise Akdamar Adası’nda keyifli vakit geçirdiğini vurguladı.

Yeni Keşifler ve Gezi Heyecanı

Daha önce Akdamar Adası'na gitmediğini söyleyen Salih Çeşit, "Muhteşem bir yermiş, daha önce gelseydim keşke. Gezi etkinlikleri sayesinde tarihî yerleri görüyoruz. İlerleyen yaşımıza rağmen çok hevesliyiz" şeklinde açıklamalar yaptı.

Huzurevi sakinleri, bu etkinliklerle unutulmaz anılar biriktirmeye ve hayatlarına yeni bir enerji katmaya devam ediyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Edremit Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezinde kalanlar, Van Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle düzenlenen gezilere katılarak hem kentin tarihi ve doğal güzelliklerini keşfediyor hem de sosyalleşme imkanı buluyor. Huzur evi sakinleri, merkez yetkilileri ve belediye ekipleri gözetiminde Akdamar Adası'nı gezdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Edremit Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezinde kalanlar, Van Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle düzenlenen gezilere katılarak hem kentin tarihi ve doğal güzelliklerini keşfediyor hem de sosyalleşme imkanı buluyor. Huzur evi sakinleri, merkez yetkilileri ve belediye ekipleri gözetiminde Akdamar Adası'nı gezdi.