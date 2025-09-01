İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Gürpınar'da 2025-2026 Av Sezonu Açılışı

Balıkçılığın İstanbul'un kadim mirası olduğuna vurgu yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, Beylikdüzü'nde bulunan Gürpınar Su Ürünleri Halinde düzenlenen 2025-2026 Av Sezonu Açılışı programına katıldı.

Aslan konuşmasında, İstanbul'un denizle iç içe olduğunu ve balıkçılığın kadim şehir İstanbul'un en eski miraslarından ve ticaretlerinden biri olduğunu söyledi.

Tüm üreticilerimize hayırlı avlar diliyorum. Yolunuz bahtınız açık olsun. Haydi rastgele. Vira Bismillah.

Konuşmasının ardından Aslan, İSYON Genel Müdürü Hamdi Arpa ile yasağın kaldırılması sonrası tutulan balıkların mezadına katıldı.

Programa, Beylikdüzü Belediye Başkan Vekili Önder Serkan Cebi, İBB Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Ahmet Atalık, çok sayıda belediye çalışanı ve balıkçı katıldı.