İBB Başkanı İmamoğlu Yangın ve Tutuklamalara Dair Açıklamalarda Bulundu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Açıklamalarda Bulundu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, basın toplantısında sigortasız, hızlı bir yanıt istemekle birlikte, "(Kartalkaya'daki otel yangını) Tüm milletimiz gibi, bu olayda kusuru ya da ihmali olanların cezalandırılması en büyük temennimiz." dedi.

Yangının Soruları ve Acı İle İlgili Tepkiler

İmamoğlu, olayın açığa kavuşturulması gerektiğini vurgulayarak, "Kuşkusuz masa başında oyun kurgulamadan, vicdanlarda soru işareti yaratmadan olay açığa kavuşturulmalı," ifadelerini kullandı. İmamoğlu, böyle acı bir geçmişte ortaya çıkan nifakçılığın ve sorumluluktan kaçma girişimlerinin kınanması gerektiğini belirtti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın Tutuklanması

İmamoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutuklanması konusunda da dikkat çekerken, "Türkiye'de ilk kez 2 genel başkan cezaevine kondu. Sayın Selahattin Demirtaş, 7 yılı geçen bir zamandır cezaevinde tutuluyor. Şimdi de Sayın Özdağ tutuklandı," dedi ve her iki isme de selamlarını yolladı.

Yargı Süreçlerine Dair Bilgilendirme

İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemindeki ihale davasının sürdüğünü hatırlatarak, "Mahkeme, duruşma başlarken hedef koyduğu bitirme süresinin 409 gün olduğunu açıkladı," şeklinde konuştu. İmamoğlu, bilirkişi raporlarının da sorgulanması gerektiğini ifade etti.

Siyasi Gündem ve CHP’nin Adaylık Süreci

Bir gazetecinin, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı hakkında sorması üzerine İmamoğlu, "Bugünün çok önemli bir yargı konusu var," diyerek açıklamalarda bulunmaktan kaçındı. Parti içinde bu konuda gerekli açıklamaların en yakın zamanda yapılacağını ifade etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'nin Saraçhane'deki ana hizmet binasında gündeme ilişkin basın toplantısı yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'nin Saraçhane'deki ana hizmet binasında gündeme ilişkin basın toplantısı yaptı.