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İBB BELTUR İşçilerine Destek İçin Zincirli Eylem: 7 Kişi Gözaltına Alındı

İBB BELTUR'da işten çıkarılan işçiler, adalet talebiyle zincirli eylem düzenledi. 7 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 07.07.2025 16:29
Güncelleme Tarihi: 07.07.2025 16:29
İBB BELTUR İşçilerine Destek İçin Zincirli Eylem: 7 Kişi Gözaltına Alındı

İstanbul'da İşten Çıkarılan İşçiler İçin Zincirli Eylem

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki BELTUR'da işten çıkarıldıkları iddia edilen işçiler, adalet taleplerine dikkat çekmek amacıyla Saraçhane'de bulunan İBB binası önünde zincirli eylem gerçekleştirdi.

Gözaltılar ve Eylem Detayları

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyesi 7 kişi, işten çıkarılan işçilerin haklarını savunmak amacıyla demir korkuluklara kendilerini zincirle bağladı. Eylemcilerin, "Hukuksuz işten atıldık, adalet istiyoruz" şeklindeki pankartları dikkat çekti. Grubun, "BELTUR işçisi yalnız değildir" ve "Direne direne kazanacağız" sloganları atması eylemin coşkusunu artırdı.

Ancak polis ekipleri, eyleme müdahale ederek zincirleri demir makasla kesip 7 kişiyi gözaltına aldı. Eylemin ardındaki nedenlerle ilgili olarak işçilerin avukatı Sıla Öztürk, BELTUR'da işten atılan 3 işçinin "yöneticilere hakaret" suçlamasından ötürü işten çıkarıldığını belirtti.

Direnişin 18. Günü

Öztürk, eylemin 18. gününe girildiğini ve işçilerin seslerini duyurmak için çeşitli eylemler gerçekleştirdiğini dile getirerek, "BELTUR önünde ve Bozdoğan Kemeri'nde seslerini duyurmak için mücadele ettiklerini" ifade etti. Bu azimli eylemde işçiler, adalet talebinin karşılığı bulması için mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki BELTUR'da işten çıkarıldıkları öne sürülen işçiler...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki BELTUR'da işten çıkarıldıkları öne sürülen işçiler nedeniyle Saraçhane'deki İBB binasının önündeki demir korkuluklara kendilerini zincirle bağlayan 7 kişi gözaltına alındı.

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