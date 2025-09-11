İBB Meclisi Türk Dünyası Belediyeler Birliği üyeliğini sona erdirdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, belediyenin Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) üyeliğinin sona erdirilmesini oy çokluğuyla kabul etti. Karara AK Parti üyeleri "hayır" oyu verdi.

Toplantı ve gündem

Meclis eylül ayı toplantılarının ikinci oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi. Toplantıda, İBB'nin TDBB üyeliğinden ayrılmasına dair gündem maddesi görüşüldü.

Gündem metninde yer alan ifade şöyleydi: "Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) üyeliğinin, üye olunan tarihten itibaren Belediyemiz faaliyetlerine beklenen katkıyı sağlayamamış olması nedeniyle anılan kuruluşa üyeliğin, söz konusu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ve kamu kaynaklarının verimli kullanılması ilkesi gereğince sona erdirilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir."

Tartışmalar ve görüşler

AK Parti'li Meclis Üyesi ve Hukuk Komisyonu Üyesi Muhammet Kaynar, İBB'nin tasarruf gerekçesini öne sürdüğünü belirterek, belediyenin hesaplarını 6 yıldır inceleyen Denetim Komisyonu Başkanı ve üyesi olarak gözlemlerini paylaştı. Kaynar, şunları söyledi:

"Onlarca, yüzlerce büyükşehir belediyesinin israf, usulsüzlük dosyalarına şahit oldum. Yurt dışı gezileri, saray kiralamaları, gazetecilerle Roma gezileri, konserler, festivaller, yemeli, içmeli lüks mekan... İçine düşürüldüğü usulsüzlük ve yolsuzluk konularıyla ilgili tasarrufu aklından bile geçirmeyen İBB, maalesef gönül coğrafyamızın büyük çoğunluğunun üyesi olduğu Türk Dünyası Belediyeler Birliğinden ayrılıyoruz. Gerekçesi neymiş? Tasarrufmuş. Bence tasarrufu, bu konserlerden, festivallerden, yemeli, içmeli toplantılardan yapsanız, 10 kere böyle bir Birliğe üye olmanın masraflarından daha az masraf yapılmış olur."

Kaynar ayrıca, "Cumhuriyet Halk Partisi anlayışının bizim gönül coğrafyamızla bugüne kadar aramıza ne tür duvarlar ördüğüne biz şahidiz. Ancak son yıllarda özellikle TİKA sayesinde bu gönül coğrafyamızdaki birçok topluluklarla ülkemiz arasında bir bağ kuruldu. Bu bağı güçlendirmek yerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi, maalesef bu bağı yok etmeye yönelik bir adım atıyor. Bu karar yanlıştır. Bu kararın siyasi bir aklı yoktur." ifadelerini kullandı.

CHP'li Meclis Üyesi ve Hukuk Komisyonu Başkanı Melendiz Dalyan İzgi ise Birlik ile ilgili bir sorunları olmadığını vurgulayarak, "Bizim Türk Dünyası Belediyeler Birliğiyle ilgili hiçbir problemimiz yok. Türk Dünyası Birliğine tabii ki saygı duyuyoruz, tabii ki biz de bir parçasıyız. Ancak şu bir gerçek ki ne zaman ki bu Belediyeler Birliğinin faaliyetleri aktif, doğru bir şekilde işletilir her zaman için tekrardan üye olunabilir. Önümüzde bir engel yok." dedi.

Oylama sonucu

Yapılan oylamada, İBB'nin TDBB üyeliğinden ayrılması oy çokluğuyla kabul edildi. Karara AK Parti grubunun "hayır" oyları karşılık verdi.