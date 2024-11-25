İBB Şehir Tiyatroları'nın 'Cadı Kazanı' Oyunu Bahçelievler'de Sahnelenecek

İBB Şehir Tiyatroları, Bahçelievler'de 'Cadı Kazanı' Oyununu Sunuyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, 110. yıl etkinlikleri çerçevesinde sahneye koyduğu 'Cadı Kazanı' oyunu ile tiyatroseverlerin karşısına çıkıyor. Oyun, yarın Bahçelievler'deki Dr. Enver Ören Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Oyun Hakkında

Arthur Miller tarafından kaleme alınan ve Sabahattin Eyüboğlu ile Vedat Günyol'un çevirisini üstlendiği 'Cadı Kazanı', ABD'de cadılıkla suçlanan bireylerin dramatik hikayesini ele alıyor. Bu etkileyici yapım, Yiğit Sertdemir'in yönetiminde izleyicileri derin düşüncelere sevk etmeyi amaçlıyor.

Oyuncu Kadrosu

Oyun, yetenekli oyuncuların performansıyla sahne alacak. Berfu Aydoğan, Berna Adıgüzel, Burak Davutoğlu, Canan Kübra Birinci, Seda Yılmaz, Emre Çağrı Akbaba, Eraslan Sağlam, Ersin Sanver, Ezgim Kılınç, Fatma İnan, Engin Akpınar, Mehmet Bulduk, Nilay Yazıcıoğlu, Onur Demircan, Ozan Gözel, Rozet Hubeş, Selçuk Yüksel, Selen Nur Sarıyar ve Zeki Yıldırım gibi isimler oyunda rol alıyor.

Detaylı Bilgi ve Turne Programı

Detaylı bilgi için sehirtiyatrolari.ibb.istanbul adresini ziyaret edebilirsiniz.

İBB Şehir Tiyatroları, 110. yıl etkinlikleri kapsamında kasım ve aralık aylarında farklı kültür merkezlerinde yeni oyunlar sahnelemeye devam edecek. 7 Aralık'ta 'Fosforlu Cevriye', 10 Aralık'ta 'Uçurtmanın Kuyruğu', 17 Aralık'ta 'Zehir' ve 'Gidiş Dönüş Moskova (Retro)' oyunları ile izleyicileri buluşturacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.