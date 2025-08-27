İbn Haldun ve Halep Üniversitesi Halep'te Arapça Kursları Başlattı

Kurslar İbn Haldun Üniversitesi ile Halep Üniversitesi işbirliğiyle düzenlendi

Suriye'nin Halep şehrinde, İbn Haldun Üniversitesi ile Halep Üniversitesi işbirliğiyle Arapça dil kursları açıldı.

Türkiye’nin Halep Konsolosluğu, ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda kursların başladığını duyurdu.

Konsolosluğun paylaşımında, "Arapça öğrenimi için Türk üniversitelerinden gelen ilk öğrenci ve öğretim görevlilerimizi tanımaktan gurur ve kıvanç duyduk. Kendilerine başarılar diliyoruz.” ifadelerine yer verildi.