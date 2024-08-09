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İbrahim Kaboğlu İstanbul Barosu Başkanlığı'na Aday Oldu

Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, İstanbul Barosu Başkanlığı'na adaylığını duyurdu ve avukatların hak ihlallerine karşı birlikte hareket edeceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 22:08
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 22:08
İbrahim Kaboğlu İstanbul Barosu Başkanlığı'na Aday Oldu

İbrahim Kaboğlu Adaylığını Duyurdu

Anayasa hukukçusu Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, İstanbul Barosu Başkanlığı'na adaylığını resmi olarak açıkladı. Kaboğlu, baronun teras katında düzenlediği basın toplantısı ile geniş bir katılımla adaylığını ilan etti.

Hak İhlallerine Sessiz Kalmayacağız

Toplantıda, İstanbul Barosu avukatlarının tüm Türkiye'deki meslektaşlarına ulaşarak, hak ihlallerine karşı duracaklarına dair güçlü bir mesaj verdi. "Hepimizin yolu açık olsun. Beni layık gören, birlikte çalışma önerisinde bulunan sizler, buradaki ve buraya gelemeyen yüzlerce, binlerce avukat arkadaşımın yapmış olduğu öneriden onur duyuyorum" şeklinde konuştu.

Değişim İçin Avukatlar Grubu’ndan Destek

Kaboğlu’na destek veren Değişim İçin Avukatlar Grubu temsilcisi Büşra Çakır, mevcut baro yönetiminin avukatlara karşı duyarsız ve etkisiz kaldığını vurguladı. Çakır, bu durumun değişmesi gerektiğini belirtti.

Toplantıya Yoğun İlgi

Basın toplantısına birçok avukat katılarak, Kaboğlu'na desteklerini sundu. Bu süreçte, avukatların bir araya gelerek güçlerini birleştirdikleri gözlemlendi.

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