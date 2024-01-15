İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan sağanak yağış uyarısı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yarın ülke genelinde aşırı yağışların olacağını ve bunun sel, su baskını ve heyelan gibi zararlara yol açabileceğini belirtti. Yerlikaya, vatandaşların bu duruma karşı dikkatli ve hazırlıklı olmaları gerektiğini vurguladı.
Yarın tüm yurtta aşırı yağışlar olacak. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu konuda sosyal medya hesabından uyarıda bulundu.
Yerlikaya, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 16 Ocak Salı günü için aşırı yağışlar nedeniyle 7 ilde turuncu, 18 ilde sarı uyarıda bulunduğunu duyurdu. Yerlikaya, yağışların sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara neden olabileceğini belirterek, vatandaşların tedbirli olması gerektiğini vurguladı.
Ali Yerlikaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın tedbiri elden bırakmaması büyük önem taşıyor. 112 Acil Çağrı Merkezimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında olacaktır. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun."
EGE'DE FIRTINA UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta ve Güney Ege'de fırtına uyarısında bulundu. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısına göre Orta ve Güney Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor.
Buna göre, bugün akşam saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan esecek rüzgar, yarın öğlene kadar fırtına şeklinde devam edecek. Fırtınanın yarın öğle saatlerinde sona ereceği belirtildi.