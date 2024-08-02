İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Edirne'de

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Edirne'yi Ziyaret Etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, önemli bir ziyaret gerçekleştirmek üzere Edirne Valiliğini ziyaret etti. Bakan Yerlikaya, valilik önünde Edirne Valisi Yunus Sezer, AK Parti Milletvekili Fatma Aksal, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, MHP Edirne İl Başkanı Emre Tokluoğlu ve diğer protokol üyeleri tarafından sıcak bir şekilde karşılandı.

Valilik Şeref Defteri ve Cuma Namazı

Yerlikaya, ardından Valilik Şeref Defteri'ni imzalayarak Vali Sezer'den kentteki güncel çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyareti sırasında Cuma namazını da Eski Camide kıldı.

Gıyabi Cenaze Namazı

Namazın ardından, İran'ın Tahran kentinde düzenlenen suikaste kurban giden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için kılınan gıyabi cenaze namazına katıldı. Cami çıkışında ise vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çekinmeyi ihmal etmedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (sol 2), Edirne Valiliğine ziyarette bulundu. Bakan Yerlikaya, valilik önünde Edirne Valisi Yunus Sezer, AK Parti Milletvekili Fatma Aksal, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, MHP Edirne İl Başkanı Emre Tokluoğlu ve protokol üyeleri tarafından karşılandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (sol 2), Edirne Valiliğine ziyarette bulundu. Bakan Yerlikaya, valilik önünde Edirne Valisi Yunus Sezer, AK Parti Milletvekili Fatma Aksal, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, MHP Edirne İl Başkanı Emre Tokluoğlu ve protokol üyeleri tarafından karşılandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Edirne'ye geldi. Yerlikaya (sağda), Edirne Valisi Yunus Sezer tarafından karşılandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Edirne'ye geldi. Yerlikaya (sağda), Edirne Valisi Yunus Sezer tarafından karşılandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Edirne'ye geldi. Yerlikaya (sağda), Edirne Valisi Yunus Sezer tarafından karşılandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Edirne'ye geldi. Yerlikaya (sağda), Edirne Valisi Yunus Sezer tarafından karşılandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Edirne'ye geldi. Yerlikaya (sağda), Edirne Valisi Yunus Sezer tarafından karşılandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Edirne'ye geldi. Yerlikaya (sağda), Edirne Valisi Yunus Sezer tarafından karşılandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Edirne'ye geldi. Yerlikaya (sağda), Edirne Valisi Yunus Sezer tarafından karşılandı.