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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Kırklareli'nde

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kırklareli Valiliği'ni ziyaret ederek önemli temaslarda bulundu.

Yayın Tarihi: 05.01.2025 13:23
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 13:33
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Kırklareli'nde

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Kırklareli'nde

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çeşitli programlara katılmak üzere Kırklareli kentine geldi. Bakan Yerlikaya, Valilik önünde Kırklareli Valisi Uğur Turan, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Belediye Başkanı Derya Bulut, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Semiha Ekinci ve protokol üyeleri tarafından karşılandı.

Bakan Yerlikaya, ziyaretinin ilk aşamasında Valilik şeref defterini imzaladı ve daha sonra Vali Turan'dan brifing aldı. Bu önemli ziyaret, yerel yönetim ile merkezi yönetim arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik adımlar arasında değerlendiriliyor.

Hızlı bir şekilde programına devam eden Bakan Yerlikaya, Valilikten ayrılarak AK Parti 8. Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere yola çıktı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kırklareli Valiliğini ziyaret etti. Bakan Yerlikaya'yı valilik...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kırklareli Valiliğini ziyaret etti. Bakan Yerlikaya'yı valilik önünde Kırklareli Valisi Uğur Turan, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Belediye Başkanı Derya Bulut, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Semiha Ekinci ile protokol üyeleri karşıladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kırklareli Valiliğini ziyaret etti. Bakan Yerlikaya'yı valilik...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kırklareli Valiliğini ziyaret etti. Bakan Yerlikaya'yı valilik önünde Kırklareli Valisi Uğur Turan, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Belediye Başkanı Derya Bulut, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Semiha Ekinci ile protokol üyeleri karşıladı.

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