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İçişleri Bakanı Yerlikaya Aydın'da Türkiye Buluşmaları Programına Katıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aydın'da çeşitli temaslarda bulundu ve Türkiye Buluşmaları programına katıldı.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 14:11
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 14:28
İçişleri Bakanı Yerlikaya Aydın'da Türkiye Buluşmaları Programına Katıldı

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın Aydın Ziyareti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aydın'da düzenlenen "Türkiye Buluşmaları" programına katılım sağladı. Ziyaretinin ilk durağı Aydın Valiliği oldu.

AK Parti İl Başkanlığına Ziyaret

Yerlikaya, Aydın programı çerçevesinde AK Parti İl Başkanlığına gelerek partililerle bir araya geldi. Burada gerçekleştirilen programın basına kapalı olduğu açıklandı.

Cuma Namazı ve Vatandaşlarla Buluşma

Cuma namazını Aydın Bey Camisi'nde kılan Yerlikaya, namaz sonrası vatandaşlarla sohbet etti ve hatıra fotoğrafları çektirdi.

Valilik Ziyareti

Ardından Aydın Valiliğini ziyaret eden Bakan Yerlikaya, Vali Yakup Canbolat ile bir görüşme gerçekleştirdi. Ziyarete, AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş ve Seda Sarıbaş, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı ve AK Parti İl Başkanı Gökhan Ökten de eşlik etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (solda), Aydın programı kapsamında AK Parti İl Başkanlığına geldi....

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (solda), Aydın programı kapsamında AK Parti İl Başkanlığına geldi. Yerlikaya, burada partililerce karşılandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (solda), Aydın programı kapsamında AK Parti İl Başkanlığına geldi....

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (solda), Aydın programı kapsamında AK Parti İl Başkanlığına geldi. Yerlikaya, burada partililerce karşılandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (solda), Aydın programı kapsamında AK Parti İl Başkanlığına geldi....

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (solda), Aydın programı kapsamında AK Parti İl Başkanlığına geldi. Yerlikaya, burada partililerce karşılandı.

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