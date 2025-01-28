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İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kırgızistan Acil Durumlar Bakanı Ajikeyev'i Ağırladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kırgızistan Acil Durumlar Bakanı Boobek Ajikeyev'i kabul ederek işbirliği fırsatlarını görüştü.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 16:57
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 17:39
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kırgızistan Acil Durumlar Bakanı Ajikeyev'i Ağırladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kırgızistan Acil Durumlar Bakanı Boobek Ajikeyev'i kabul etti. Kabulle ilgili olarak Yerlikaya, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Yerlikaya, Ajikeyev ve heyetini Bakanlıkta misafir ettiğini belirtti. Görüşmelerde, afet öncesi, afet dönemi ve afet sonrasındaki işbirliği imkanları üzerinde durduklarını ifade etti.

Bakan Yerlikaya, "Sayın Bakan ile bakanlıklarımız arasında eğitim ve tecrübe paylaşımı konularında değerlendirmelerde bulunduk," dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kırgızistan Acil Durumlar Bakanı Boobek Ajikeyev ve beraberindeki...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kırgızistan Acil Durumlar Bakanı Boobek Ajikeyev ve beraberindeki heyeti kabul etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kırgızistan Acil Durumlar Bakanı Boobek Ajikeyev ve beraberindeki...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kırgızistan Acil Durumlar Bakanı Boobek Ajikeyev ve beraberindeki heyeti kabul etti.

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